2. epizóda The Last of Us: Infikované obludy clickeri sú hrôzostrašné. Ako tvorcovia seriálu zmenili príbeh z hry?

V článku sú spoilery k prvým dvom epizódam The Last of Us

HBO odvysielalo druhú epizódu seriálu The Last of Us. Ellie, Joel a Tess sa v nej presúvajú do budovy, odkiaľ má skupina Fireflies prevziať Ellie a odmeniť za to Joela s Tess autobatériou, po ktorej tak veľmi túžia. Potrebujú totiž auto, aby mohli ísť hľadať Joelovho brata Tommyho, ktorý sa im už 3 týždne neozval.

Joel však chce Ellie odniesť späť do karanténnej zóny. Neverí, že je imúnna a čaká, kedy ju zasiahne prvé štádium infekcie a stane sa z nej runner. Tess je však plná nádeje a chce pokračovať v ceste.

Čaká ich však stretnutie s nakazenými, a to nielen runnermi. Na scénu prichádzajú clickeri, teda ľudia ktorým infekcia prešla do druhého štádia. Z runnerov sa stávajú clickeri po viac ako roku infekcie, keď im huba cordyceps prerastie z mozgu a oni viac nevidia, keďže majú zarastenú celú tvár. Orientujú sa tak podľa zvuku, čo je v hre dôležité, keďže sa vtedy hráč musí pohybovať veľmi potichu.

Zdroj: HBO

Clickeri sú dokonalí

Túto časť hry zobrazil režisér druhej časti seriálu Neil Druckman, tvorca hry a spolutvorca seriálu od HBO. Joel, Ellie a Tess sa snažia vyhnúť clickerom, ale nepodarí sa im to a začnú s nimi bojovať. Štábu HBO sa podarilo vytvoriť nesmierne autentické podobizne clickerov, ktorí sú na nerozoznanie od svojich originálnych podôb z hry. Clickery vyzerajú, hýbu sa a vydávajú zvuky rovnako hrôzostrašné ako v hrách.

Rovnako ako v nich, aj v seriáli sa to skončí tak, že jeden z nich uhryzne Tess. Tá vie, že umiera. Nikomu to však nepovie, a to až do chvíle, keď dorazia do budovy, kde ich namiesto skupiny Fireflies čakajú už len mŕtve telá. Tess je veľmi nervózna a Joel to chce s Ellie úplne vzdať. Tess ho však presvedčí, aby to dotiahol do konca. Joel uteká s Ellie preč, zatiaľ čo sa do budovy nahrnú infikovaní. Tess ostáva vzadu, aby ich zdržala. Obetuje sa a vyhodí do vzduchu celú budovu aj s infikovanými.

Ešte pred výbuchom sa však stane zaujímavá vec. Jeden z infikovaných zazrie Tess, ktorá neuteká a nebráni sa. Pomaly sa k nej priblíži, otvorí ústa a dostane do jej úst úponky huby cordyceps v snahe infikovať ju.

Zdroj: HBO

Scenáristi Craig Mazin a Neil Druckmann v podcaste vysvetlili, že infikovaní sa chcú za každú cenu rozmnožovať a infikovať ďalších ľudí. V hrách sa s infikovanými komunikovať nedá. Hráč ich môže potichu obísť, zlikvidovať, respektíve nechať, aby ho zabili oni.

Bozk smrti

Tvorcovia seriálu ukazujú, ako by infikovaní reagovali na človeka, ktorý sa im nebráni. Huba cordyceps nie je automaticky agresívna a jej hostitelia nechcú automaticky každého roztrhať na kusy. Základnou motiváciou infikovaných je infikovať ďalších a v tomto seriáli sa to okrem uhryznutia deje práve úponkami huby. Infikovaný muž sa teda pomaly priblíži k Tess a jemne s ňou zdieľa svoje úponky.

Keď do ľudí vnikajú príšery, nikdy to nie je príjemný pohľad. Avšak, ako autori seriálu poznamenali, iné živočíchy a bytosti by možno povedali to isté o našom spôsobe rozmnožovania. Keby Tess začala utekať, alebo sa brániť, infikovaný muž by ju roztrhal na kusy. Takto ju len chcel nakaziť bez toho, aby jej ublížil.

Zdroj: HBO

V hre sa infekcia šíri aj spórami huby v ovzduší. Tvorcovia seriálu však vysvetľujú, že v seriáli by to nefungovalo vierohodne, keďže sa spóry neustále presúvajú. Bolo by pravdepodobne nudné, zobraziť ľudí, ktorí by sa celý život len vyhýbali lietajúcim spóram.

Namiesto toho sa v seriáli vyhýbajú koreňom a úponkom huby. Jej korene fungujú ako prepojená sieť, takže ak niekto stúpi na vlákno cordycepsu, môže tým upozorniť desiatky infikovaných vzdialených stovky metrov, ktorí v momente zistia, kde sa ich obete nachádzajú. V seriáli to nepochybne spôsobí viaceré napínavé scény a odklony od hernej predlohy. Autori seriálu ale prízvukujú, že to neznamená, že spóry neukážu a že v príbehu nemajú miesto.

Seriál sa od hry začína jemne odkláňať a zatiaľ ide o zmysluplné zmeny, ktoré umne rozširujú príbeh a svet The Last of Us. V hre sa napríklad Tess obetuje v boji s vojakmi z organizácie FEDRA, no tvorcovia sa chceli v druhej epizóde zamerať primárne na infikovaných.

