S kým sa Pil C lúči? Boli sme na listening párty nového albumu S láskou, Lukáš, v ktorom si vylial srdce (Reportáž)

„Láska. Náš slovník toto slovo opisuje dvoma spôsobmi, ktoré sú si rovnako blízke ako vzdialené.

Prvým z významov je ľúbostný cit, náklonnosť medzi dvoma ľuďmi. Ľúbosť, ktorá môže byť opätovaná, nešťastná, telesná, platonická, na prvý pohľad alebo úplne voľná. Pre slovo láska existujú ale aj iné významy – milovaná osoba, ale aj milenec či milenka. Jednoducho predmet záujmu.

S láskou, Lukáš.“

Nachádzame sa v intímnom prostredí jedného z obľúbených bratislavských podnikov a práve intimita je v tomto prípade náležitá. Pil C nám práve púšťa svoju úvodnú skladbu z nového koncepčného albumu S láskou, Lukáš. Intro nahovorila herečka Kristína Svarinská, ktorá vysvetľuje význam slova charakterizujúceho celý projekt – láska.

Pil C a herečka Kristína Svarinská počas raperovej listening párty jeho nového albumu S láskou, Lukáš. Svarinská nahovorila intro a báseň uprostred albumu. Zdroj: @Leni.bv

Album je ľúbostný list, v ktorom si autor vylieva srdce

Pil C nás pozval na súkromnú listening párty svojho nového albumu, ktorú v Ost Blocku zorganizoval pre producentov, hostí z albumu a blízkych priateľov. Jeho v poradí piaty štúdiový projekt vyšiel o pár hodín nato – v noci presne na Valentína. To rovnako zapadá do konceptu celého albumu, v ktorom si autor vylieva srdce.

„Hlavná myšlienka sa odráža od samotného coveru, čo je emotikon srdca. Celé sa to točí okolo lásky, ale nie je to klišé ani plytké. Je to o rôznych podobách lásky, ktoré človek prežíva vo svojom živote, či už je šťastná, veselá, nešťastná, milenecká, slepá...“ prezrádza nám Pil C o albume, ktorý je ľúbostným listom venovaným viacerým ženám v jeho živote.

Pil C vysvetľuje, že Kika Svarinská okrem intra recituje aj báseň uprostred albumu, ktorá dovysvetľuje ďalšie jeho prvky. Naprieč albumom sú navyše vyskladané hlasovky od rôznych žien v Lukášovom živote, ktoré sú vytiahnuté z ich konverzácií a dopĺňajú ďalšiu vrstvu celého projektu.

Do konceptu láskyplného albumu zapadá aj netradičný merch, ktorý okrem klasických tričiek či mikín obsahuje aj balíčky kondómov či plyšových medveďov. Podľa Lukáša je totiž aj to jeden z prejavov lásky.

DJ a selektor Hugo Hypetrain a Pil C počas raperovej listening párty jeho nového albumu S láskou, Lukáš. Zdroj: @Leni.bv

S kým sa Pil C lúči?

Názov novej štúdiovky mnohým evokuje rozlúčku. S kým sa teda Pil C lúči? V prvotnom význame podľa rapera nejde o rozlúčku s konkrétnou ženou a ani s hudbou.

„Keď píšeš list, v ktorom si chcel niečo vyjadriť, tak ho vždy nejako ukončíš. Aj preto je ten názov S láskou, Lukáš v coveri naspodu ako na konci listu. Ale má to viac vedľajších významov, môže to byť aj lúčenie s niekým konkrétnym. Nech si v tom každý nájde, čo chce, o tom je umenie. O ľudskej predstavivosti a fantázii,“ prezradila nám hlava Comebackgangu.

Listening párty nového Pil C-ho albumu S láskou, Lukáš. Zdroj: @Leni.bv

To, či názov súvisí s koncom kariéry, necháva autor takisto otvorené. Hovorí, že nevie, či toto je jeho posledný album. „Posledný album mal byť aj ten predchádzajúci. Vysvetľujem to v siedmom tracku Láska(nie) s Ektorom, že som chcel skončiť a prečo som sa rozhodol napísať ďalší album,“ hovorí.

Chcel som vykašlať sa na rap, no cítim zodpovednosť za scénu. Je nás pár, čo ju držíme nad vodou, kde by bola bez nás, pane.

Pri špekuláciách po vydaní minuloročného albumu Odsúdení na úspech nám Pil C v rozhovore povedal, že by nikdy nechcel žiadny album promovať tak, že je posledný. „Ak bude náhodou posledný, dám to ľuďom vedieť v čase, keď tak budem rozhodnutý. Nechcem, aby sa ľudia bláznili a hovorili si, ako ho musia poriadne počúvať a kupovať si ho, lebo ďalší nebude,“ uviedol.

Tanečné rytmy, ale aj melanchólia

Album sa snaží byť hudobne úplne iný, ako všetky doterajšie projekty, ktoré Pil C vydal. Mnohé tracky majú atmosféru pripomínajúcu tanečné a housové skladby so zvukom Jersey a Baltimore clubu. Charakteristická je napríklad ôsma skladba Chcem mať s tebou bejby prinášajúca renesanciu týchto žánrov, ktoré v poslednom čase presahujú aj do rapu v tvorbe zahraničných interpretov ako Drake či AJ Tracey.

Časť albumu vznikala v Brazílii, ďalšia časť v Indonézii, no Pil C sa musel vrátiť dokončiť ho na Slovensko. Práve jeho pobyt v exotike veľmi ovplyvnil atmosféru celého projektu.

