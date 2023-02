Rihanna o megašou na Super Bowle 2023: Máme 39 verzií setlistu, vystúpenie venujem svojmu synovi.

OK

Rihanna so svojou megašou vystúpi počas polčasu finále futbalových majstrovstiev Super Bowl 2023. Zápas sa odohrá v nedeľu, začína sa o 4.30 h miestneho času, koncert očakávame okolo šiestej večer (vychádza to na zhruba 2.30 h nadránom v pondelok stredoeurópskeho času). Prípravy prebiehajú už niekoľko mesiacov, Rihanna v exkluzívnom rozhovore pre Apple Music prezradila zopár detailov.

13-minútová barbadoská párty

Počas tlačovej konferencie speváčka a podnikateľka povedala, že za šou stoja stovky ľudí a neskutočné množstvo práce. Na pódium sa vráti po sedemročnej pauze, počas ktorej sa venovala rozvoju značiek Fenty Beauty a Fenty x Savage a stala sa aj matkou.

„Je to neuveriteľné, takmer nemožné!“ povedala o náročnosti vystúpenia, ktorého súčasťou je aj poskladanie a opätovné zloženie celého pódia za krátkych osem minút. Napriek tomu, že má pred touto výzvou rešpekt, prijala ju, pretože chce, aby aj jej syn videl jej silu. Dieťa má s raperom a partnerom ASAP Rockym.

Vraví, že je pre ňu dôležité, aby práve teraz reprezentovala Barbados a ľudí, s ktorými vyrastala. „Reprezentujem imigrantov, svoju krajinu Barbados aj černošky po celom svete. Je dôležité, aby ľudia videli, aké majú možnosti, a je mi cťou, že to môžem urobiť,“ hovorí.

„Najťažšie bolo rozhodnúť sa, ako naplno využiť tých 13 minút, a zároveň dodržať, aby to bola oslava. Lebo vystúpenie bude práve tým, bude to oslava,“ povedala. Vzhľadom na to, aká je makačka, môžeme očakávať skvelé vystúpenie.

Neprezradila, či bude mať špeciálnych hostí, ale nepochybne bude podobne ako jej módne prehliadky či nové kozmetické produkty inkluzívna a zrejme bude zahŕňať ľudí všetkých farieb pleti a rôznych orientácií a rodových identít.

Finále Super Bowlu, v ktorom sa stretnú tímy Kansas City Chiefs a Philadelphia Eagles, môžeš sledovať na TV Topsport alebo na športovej stanici Premier Sport. Zápas sa začína polhodinu po polnoci nášho času v pondelok 13. februára. Ak chceš sledovať aj živé vystúpenie Rihanny, rátaj s tým, že budeš musieť ponocovať. Polčasový program môžeš očakávať okolo pol tretej ráno.

