Videli sme prvé časti 4. série hitu You: keď Joe rozštvrtí človeka, obráti sa ti žalúdok. Príde aj nový vrah

Psychologický thriller a jeden z najväčších hitov Netflixu You odpremiéroval 9. novembra prvých päť epizód zo štvrtej série. Penn Badgley sa vracia vo svojej životnej úlohe sériového vraha Joea Goldberga, ktorý má skvelý vzhľad, očarujúcu osobnosť a veľmi „zvláštny zvyk“ – zabiť všetky ženy, do ktorých sa bezhlavo zamiluje.

Potom ako sa mu koncom tretej série podarí odstrániť aj vlastnú manželku Love, zahladiť stopy a v Spojených štátoch je vyhlásený za mŕtveho, začiatkom štvrtej série sa rozhodne s menom Jonathan Moore a novou identitou usadiť v Londýne.

Prvá časť 4. série You prinesie nečakanú zápletku. Na scéne sa objaví nový záporák. Tvorcovia nám však jeho identitu odhalia príliš skoro. Zdroj: Netflix



V anglickej metropole sa zamestná ako profesor, no zároveň sa mu podarí dostať do spoločnosti tej najväčšej londýnskej elity. Napriek tomu, že robí všetko pre to, aby zmenil svoj život, nezamiloval sa a nikoho nezabil, zdá sa, že temná minulosť ho predsa len doženie. Joe sa veľmi rýchlo (aj keď nechtiac) začne vracať k starým a overeným „zvykom“ a dokonca sa sám ocitne v hľadáčiku iného vraha.

Tajomstvo úspechu You je riskantné... no nevyhnutné

Tvorcovia Sera Gamble a Greg Berlanti si zrejme uvedomujú, že príbeh sériového vraha môže veľmi rýchlo skĺznúť do stereotypov a obohratého deja.

Ich hlavným nástrojom na dosiahnutie úspechu je práve zmena Joeovho trvalého pobytu. Toxická posadnutosť Joea kontrolovať každý krok svojich milovaných ťa v predošlých sériách zaviedla do New Yorku, Los Angeles, ale aj na pokojné kalifornské predmestie.

Joe sa s novou identitou sťahuje do Londýna, kde pracuje ako profesor. Zároveň sa mu podarí dostať do elitného prostredia londýnskej smotánky. Zdroj: Netflix

Štvrtá séria urobí riskantný ťah, keď hlavnú postavu presúva do Paríža a neskôr do Londýna. Americkú kultúru zrazu nahrádza britský akcent, luxusné lokality univerzity Royal Holloway, drahé reštaurácie, no aj komnaty zámkov. Nové prostredie v tebe vzbudí vzrušenie z nepoznaného. Výborný spôsob, ako upútať pozornosť.

Život nových postáv ťa zláka, no nie nadlho

Čerešničkou na torte je fakt, že s novým životom prichádzajú aj nové postavy. Tvorcovia si vždy dali záležať na tom, aby bolo hlavné, ale aj vedľajšie obsadenie seriálu vyskladané čo najdôkladnejšie. Štvrtá séria nie je výnimkou... no bude to stačiť?

Postava, ktorá ťa bez pochýb zaujme, je príťažlivá susedka Kate (Charlotte Ritchie), ktorá je súčasťou britskej elity, no zároveň nemá problém vyjadriť emócie a svoje krehké ja. Zároveň ju však väčšinu času vidíme v úlohe ľadovej kráľovnej. Budeš ju obdivovať, no zrejme sa s jej postavou nestotožníš. Jej priateľa Malcolma (Stephen Hagan), ktorý na teba od začiatku bude pôsobiť ako namyslenec z vyššej spoločnosti, budeš rozhodne nenávidieť.

Štvrtá séria You ťa stiahne do nablýskaného Londýna a života aristokracie. Zdroj: Netflix

Naopak, celkom určite sa zamiluješ do aristokratky lady Phoebe (Tilly Keeper), ktorá do epizód a snobského prostredia prináša rozkoš, zábavu, prvky komédie, no zároveň ukazuje, ako nepochopene sa cíti pod celou pozlátkou luxusu. Aspoňže ju chápe jej priateľ Adam (Lukas Gage) s podobne rozkošnonaivnou povahou.

Aj keď ťa večierky londýnskej smotánky nachvíľu zabavia, po tretej epizóde ťa chytí poriadna dávka nostalgie. Niekde v kútiku srdca ti začne chýba Love, bez ktorej to už nie je ono, a určite si spomenieš aj na Peach Salinger (Shay Mitchell), newyorské kaviarne a susedské vzťahy z predmestia Kalifornie. Nový gang aj život Joea, vlastne Jonathana, budeš viac nenávidieť ako milovať. Nepresvedčí ťa ani koketná Gemma (Eve Austin) v ružovom kabáte či pohárik absintu.

Nové postavy ťa nenadchnú až natoľko, aby si si neželal návrat tých starých. Zdroj: Netflix/You

Keď sa You stretne s Gossip Girl a novou zápletkou

Vďaka lokalitám aj postavám vo štvrtej sérii máme nachvíľu pocit, že namiesto postavy Joea Goldberga sa Penn Badgley znova raz ocitá v Gossip Girl ako Dan Humphrey. Danovi ani Joeovi totiž prostredie snobov nepristane, a akokoľvek veľmi sa snažia, nedarí sa im zapadnúť.

Nové postavy ťa zlákajú na luxus, no po čase príde nostalgia. Budeš ich viac nenávidieť ako milovať. Zdroj: Netflix

Rozhodne však oceňujeme ďalší odvážny ťah tvorcov, ktorí do deja prinášajú nečakanú zápletku. Joe, ktorý bol doteraz najväčším predátorom v šou, začne dostávať správy od rovnakého psychopata, ako je on sám. Najskôr mu prišije vraždu Malcolma, potom s ním chce spolupracovať a nakoniec... ho chce zabiť. Napätie, ktoré divák spolu s Joeom zažíva vďaka anonymným správam, je nepochybne hybnou silou niekoľkých epizód. Kým Gossip Girl aj seriál Pretty Little Liars na tom postavili niekoľko sérií, my sa už na konci piatej časti You dozvedáme o identite nového záporáka.

Novým záporákom v seriáli You je postava Rhysa Montrosa, ktorého prezývajú vrahom bohatých. Zdroj: Netflix

Kým prvé epizódy mali trpkú, no zároveň príjemnú pachuť tajomstiev, v hlave sa nám vynára otázka, či nás po odhalení identity ozajstného záporáka stále má čo prekvapiť.

Bez krvi to nepôjde

Nová séria You rozhodne nestráca na kvalite. Treba uznať, že prvých päť epizód ponúka výbornú akciu, nečakané vyvrcholenie deja aj zápletku, ktorá zoči-voči stavia dvoch psychopatických vrahov. Baviť ťa bude najmä to, akým spôsobom sa rozvinie ich vzťah, a lúštenie, ktorý z nich stojí za jednotlivými vraždami.

Joea uvidíš rozštvrtiť človeka, čo je jedným z najsilnejších momentov prvej polovice série. Napriek tomu, že sa nám prevracia žalúdok, máme pocit, že práve takéto scény môžu byť úspešným magnetom pokračovania. Na druhej strane si nie sme istí, či chceme pokračovanie vidieť.

Penn Badgley nám v 4. sérii You pripomína Dana Humphreyho z Gossip Girl. Zdroj: Netflix

Seriál You v nových častiach nestráca na kvalite, no chýba mu nevysvetliteľné čaro. Naše želanie do najbližších epizód (ktoré budú streamovať v marci) je vrátiť Joea do Ameriky alebo mu odtiaľ poslať aspoň malý suvenír. Návrat starých postáv by nás vôbec nezabolel, otázne je, koho je možné vrátiť, keď väčšina obľúbených charakterov leží pod zemou. Prvej časti série dávame šesť bodov z desiatich, chvíľu sa z nej však budeme spamätávať.

