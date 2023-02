10 outfitov influencerky Ariviere, ktoré oceníš, ak miluješ jednoduchý, no štýlový styling

Alex Rivière-Sieber známa skôr pod instagramovým menom Ariviere, patrí medzi najúspešnejšie módne influencerky v posledných rokoch. Rodáčka z Katalánska má na svojom konte spolupráce s poprednými módnymi domami aj značkami ako sú napríklad COS alebo Massimo Dutti a okrem módy miluje aj interiérový dizajn. Svoj štýl postavila na jednoduchosti a v súčasnosti má viac ako jeden milión fanúšikov.

Lepšiu predstavu o rokmi vycibrenom vkuse Alex Rivière-Sieber získaš vďaka štýlovým outfitom, ktoré predviedla v uliciach známych metropol aj na vidieku. Priprav sa na množstvo jednoduchých, ale chic ženských kombinácií, nadčasových strihov a na luxusné doplnky, ktoré môžeš nahradiť cenovo dostupnejšími alternatívami.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Alex Rivière-Sieber (@ariviere)

Klasická biela košeľa by nemala chýbať v žiadnom šatníku, a to bez ohľadu na vek a pohlavie. Alex Rivière-Sieber využíva tento ikonický prvok pravidelne, pričom na milánskom týždni módy v septembri 2022 stavila na kombináciu s čiernymi úpletovými šatami s hlbokým véčkovým výstrihom od značky Tod's a vyzerala skvelo.

Z dielne talianskeho módneho domu je aj čierna kožená kabelka a členková jesenná obuv so šnurovaním, ktorá stojí 850 eur. Topánky nájdeš v online obchode.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Alex Rivière-Sieber (@ariviere)

Dôkazom, že influencerka so španielskymi koreňmi má v obľube okrem mestského prostredia aj vidiek, je outfit, kde Ariviere skombinovala dlhý vlnený kabát so širokými chlopňami s rolákom, klasickými modrými rifľami a jazdeckými čižmami, ktoré farebne ladia so šiltovkou.

Nevieme, ako u teba, ale nám Alex v tomto outfite pripomenula princeznú Dianu. Dokonalé.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Alex Rivière-Sieber (@ariviere)

Naopak, ak hľadáš neprehliadnuteľný outfit, vďaka ktorému budú všetky oči len na tebe, potom skús túto sexi kombináciu. Ariviere vyvetrala tmavohnedý dlhý kožený kabát podšitý ovčou vlnou, pod ktorý si obliekla len vlnený kardigán, a ako obuv zvolila kontrastné vysoké čižmy nad kolená z brúsenej kože. Sú od značky Maison Skorpios. Outfit síce pôsobí hriešne, ale nie vulgárne, a to oceňujeme.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Alex Rivière-Sieber (@ariviere)

Pravdepodobne náš obľúbený outfit v podaní módnej hviezdy, ktorá žije na trase Španielsko – Francúzsko – Švajčiarsko. V hlavnej úlohe je mohutná kožená bunda v čokoládovohnedej farbe s kvalitným ovčím podšitím, akú nájdeš napríklad v ponuke českej módnej návrhárky Ivany Mentlovej. Cena takýchto kúskov sa začína na sume okolo 2 000 eur, ale vydržia ti celý život.

Kašmírové šaty v svetlohnedom odtieni sú od značky Bazilika, ktorú obľubuje napríklad aj Rosie Huntington-Whiteley, a kabelka je Hermès s cenou na úrovni nového automobilu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Alex Rivière-Sieber (@ariviere)

Obľúbená influencerka síce preferuje eleganciu v rámci obuvi, ale občas prekvapí a svoj outfit postaví na teniskách, ako napríklad v tomto prípade, keď mala obutú retro siluetu New Balance 550 v bielo-čiernej farebnej schéme. V ponuke online obchodu Footshop je k dispozícii obdobný, bielo-sivý variant za približne 120 eur.

Ako môžeš vidieť, tenisky vyzerajú skvelo s klasickými modrými rifľami v rovnom strihu, ktoré Alex zladila so sakom so vštepovanými prúžkami od Viky Rader Studio. Hnedá kabelka cez plece je z dielní módneho domu Hermès.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Alex Rivière-Sieber (@ariviere)

Nohavicový kostým nie je len pre ženy po štyridsiatke. Ariviere takto vkusne zladila čierny vrchný diel so zvonovými nohavicami a elegantnou obuvou. V jednoduchosti je krása a tento biznis outfit je dôkazom. Všetky modely sú od značky Luisa Spagnoli, ktorá má obchod v Bratislave.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Alex Rivière-Sieber (@ariviere)

Leto 2023 je tu skôr, ako si vôbec uvedomíš, a preto by si mala pomaly myslieť na ľahké outfity. V hlavnej úlohe je opäť biela košeľa, v tomto prípade z priedušného materiálu, ktorú Alex zladila so svetlomodrými rifľami s vysokým pásom a s kontrastnými tyrkysovými sandálmi na podpätkoch Ricagno.

Výsledná kombinácia je atraktívna klasika ako stvorená do mestských ulíc, s ktorou neurobíš krok vedľa.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Alex Rivière-Sieber (@ariviere)

Keď už sme pri letných outfitoch, bol by hriech nespomenúť túto chic ženskú kombináciu nadrozmerného saka od značky Anine Bing s krátkymi šortkami v rovnakej farbe, ktorú Alex doplnila o legendárne tenisky Adidas Originals Samba. V čiernom farebnom vyhotovení ich nájdeš v online obchode Footshop za cenu 120 eur a nosiť ich môžeš nielen k šortkám, ale aj k rifliam či iným druhom nohavíc.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Alex Rivière-Sieber (@ariviere)

Ďalší skvelý príklad toho, ako môže žena vyzerať hriešne sexi, a pritom nepôsobiť vulgárne. Podprsenkový vrchný diel bez výstuh od značky Magda Butrym sedí Alex na jednotku s hviezdičkou a rovnako je tomu aj v prípade voľných nohavíc s vysokým pásom vo svetlej farbe.

Chválime aj výber decentných zlatých šperkov vrátane hodiniek a nadčasové slnečné okuliare s čiernymi sklami. Čerešničkou na torte je kabelka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Alex Rivière-Sieber (@ariviere)

Ako vidíš, biela košeľa má nespočetné množstvo využití. Podľa vzoru Ariviere môžeš tento univerzálny kúsok vytiahnuť do ulíc v priebehu leta len v kombinácii s krátkymi šortkami a s kontrastnými sandálmi na podpätkoch. Kabelku Chanel môžeš nahradiť akoukoľvek inou alternatívou, ktorú vlastníš, alebo úplne vynechať a výsledný outfit bude úplne v poriadku.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Alex Rivière-Sieber (@ariviere)

BONUS

Na záver článku sme si nechali zatiaľ pravdepodobne najradostnejší moment zo života módnej blogerky. Alex Rivière-Sieber si užila svoj svadobný deň v Benátkach zahalená v priehľadných šatách ušitých na mieru v štýle gréckych bohýň od Diora, zatiaľ čo šperky dodal legendárny parížsky výrobca Chaumet. Elegantné sandále na podpätkoch sú z dielní značky Aquazzura a v obchode sú dostupné za 550 eur.

Ak hľadáš svadobnú inšpiráciu a máš veľmi flexibilný rozpočet, na Instagrame Ariviere nájdeš viacero vizuálne atraktívnych a neopozeraných tipov.

Obleč sa podľa vzoru Alex Rivière-Sieber za rozumné ceny

Chceš sa obliecť ako ikona Ariviere? Žiadny problém, vybrali sme niekoľko príkladov od značiek, ktoré sama nosí, aj cenovo dostupné alternatívy s atraktívnym vzhľadom.

Anketa: Zobraziť výsledky > Skryť výsledky > Páči sa ti módny štýl influencerky Alex Rivière-Sieber? Áno, v jednoduchosti je krása. Nie, vyhľadávam výraznejšie outfity. Hlasovať Áno, v jednoduchosti je krása. 100% Nie, vyhľadávam výraznejšie outfity. 0%

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.