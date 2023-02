Móda REFRESHER: Takto sa obliekli Slovenky a Češky v januári. Sleduj plejádu outfitov s doplnkami v hodnote 10 000 eur

Slovenky a Češky majú skvelý vkus, ktorý neustále posúvajú smerom k súčasným trendom, o čom nás presvedčili aj v priebehu uplynulého mesiaca. Január priniesol počasie ako na hojdačke – prvú polovicu boli teploty vysoko nad bodom mrazu, aby v posledných dňoch mrzlo a snežilo. Priamoúmerný tomu je výber najzaujímavejších outfitov v podaní influenceriek či modeliek, ktoré spája láska k móde.

Výrazné boli najmä hrubé vrchné vrstvy za stovky eur a cenovo dostupné modely, ktoré ženy skombinovali s ľahkosťou a so sebavedomím. Veríme, že nájdeš novú inšpiráciu a možno budeš súčasťou už najbližšieho výberu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jana Tomas (@janatini)

Vyzerala niekedy Jana Tomas zle? Nespomíname si a outfit z newyorských ulíc je dôkazom, že stylistka, influencerka a v neposlednom rade aj návrhárka má módu zakorenenú vo svojej DNA. Slovenka zobrala zimu útokom a vo svetlomodrom vlnenom kabáte od značky GANT vyzerala božsky. Zvyšok outfitu dotvorila bielymi teniskami od slovenského love brandu Novesta a nákupnou kabelkou od Marca Jacobsa, ktorú nájdeš v ponuke online obchodu za rovných 500 eur.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa MARIA DUSICKA (@maria.dusicka)

Ak je osoba, bez ktorej si nevieme predstaviť výber najlepších outfitov z domáceho prostredia, je to Maria Dušička. Štýlová mama na plný úväzok a zároveň úspešná influencerka nás v januári oslovila vo viacerých outfitoch, spomedzi ktorých sme vybrali minimalistickú kombináciu v zemitých tónoch, ktorú doplnila o kabelku Chanel v hodnote približne 3 000 eur. Skrátený pulóver a midi sukňu z recyklovaných materiálov navrhla sama v spolupráci so značkou MIRYAM. Pred vypredaním bola súprava dostupná za cenu 290 eur.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa ANDY CSINGER (@andicsinger)

Ako na štýlový mestský outfit v priebehu zimy ti ukáže Andy Csinger, ktorá vytiahla túto kombináciu v uliciach Puglie. Nosným prvkom je obojstranná kožená bunda so shearlingom od značky Ganni v hodnote 850 eur. Svetlomodré rifle voľného strihu sú Citizens of Humanity a tenisky Vans Old Skool, ktoré nájdeš v ponuke online obchodu Footshop za približne 65 eur. Je škoda, že kabelka z dielní módneho domu Bottega Veneta zostala v tieni, keďže ide o originálny a nadčasový kúsok.

Aj vďaka takýmto sviežim dievčenským outfitom sleduje slovenskú influencerku na Instagrame viac ako 700-tisíc ľudí.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Maria Alkhimova (@alkhimovamari)

Do skupiny štýlových mám čoskoro pribudne fotografka Maria Alkhimova, ktorá má skvelý módny vkus. V januári predviedla tento minimalistický outfit s dlhým vlneným kabátom vo svetlom farebnom vyhotovení, pod ktorým mala oblečené sivé šaty s bočným rozparkom a kontrastné jazdecké čižmy s dĺžkou pod kolená od značky Gino Rossi. Decentné, elegantné a zároveň sexi.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Petra (@petrasivakova)

Ak máš odvahy na rozdávanie, možno nájdeš inšpiráciu v tomto výstrednom outfite od Petry Sivákovej. Modelka stavila na kombináciu ako vystrihnutú z módnych magazínov, keď zladila umelú kožušinu s korzetovým vrchným dielom, so superširokými rifľami s dierami a s opaskom, na ktorom svietilo logo Diesel. Čerešničkou na torte sú neprehliadnuteľné strieborné topánky na nízkych podpätkoch a kabelka Bottega Veneta, ktorú sme videli aj u Andy Csinger.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Petra Mackova (@pepamack)

Petra Macková nesklamala svojich fanúšikov ani v januári, keď predviedla desiatky originálnych outfitov, ktoré vyskladala predovšetkým z modelov od luxusných značiek a módnych domov. Inak to nebolo ani v prípade, keď sa postavila pred fotografa v čiernej vatovanej bunde s ikonickým trojuholníkovom logom Prada s cenou okolo 1 500 eur, širokých športových nohaviciach od návrhára Diona Leeho a v bielych teniskách Dior, ktoré sú v predaji za 900 eur.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa VANDA JANDA (@vandajanda)

Módna návrhárka a influencerka Vanda Jandová a.k.a Vanda Janda sa nestratí v žiadnom dave a vie, ako získať pozornosť. Presvedč sa o tom vďaka outfitu ako stvorenému na sobotnú párty v centre mesta, ktorý vyskladala prevažne z dizajnérskych kúskov v portfóliu online obchodu Zalando. Krátke bandážové šaty doplnila o luxusnú ružovú kabelku, kontrastné lodičky a hrejivý vrchný diel. Aké je to jednoduché, keď má žena sebavedomie a jedinečný štýl.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa VIKTORIA ORTNER (@viki.ortner)

Z úplne inej kategórie sú outfity v podaní Viktórie Ortnerovej, ktorá uprednostňuje jednoduchosť, čisté línie a minimalistické farebné schémy. Slovenská modelka a členka „klubu štýlových mám“ si tentoraz získala naše srdcia vďaka kabátu z dielní módneho domu CELINE s cenou skoro 3 000 eur. Skvelo vyzerá aj kontrastná kombinácia s bielymi nohavicami s asymetrickým zapínaním a so skráteným vrchným dielom.

Letnú obuv v podobe pohodlných šľapiek Hermes nahradíš za zimné topánky alebo čižmy a máš dokonalý outfit na najbližšie týždne.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa I V A N A M E N T L O V Á (@ivanamentlova)

Vlastniť akúkoľvek bundu spod rúk českej návrhárky Ivany Mentlovej je snom množstva žien a pri pohľade na čiernu predĺženú bomberu úplne chápeme prečo. Nadčasový kúsok z kvalitných materiálov doplnila o zvonové nohavice, ikonickú kabelku z dielní módneho domu Hermes za viac ako 10 000 eur a inkognito mood zabezpečili slnečné okuliare Saint Laurent. Potrebujeme vidieť viac takýchto outfitov v uliciach Bratislavy či Prahy.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Nikola Soukup Braxatorisová (@brixinka)

Záver výberu najzaujímavejších outfitov z domáceho prostredia si pre seba získala Nikola Soukupová. Influencerka a blogerka vyrazila do pražských ulíc v outfite, v ktorom by sa nestratila ani v medzivojnovom Paríži a všetky vrstvy spolu fungovali na výbornú, a to či už máme na mysli elegantný baret od českej značky s 220-ročnou históriou TONAK, sveter so širokými rukávmi od módnej ikony Marie von Behrens, kabát od Michaela Korsa, či tmavohnedú koženú kabelku Jacquemus.

Hodnota modelov síce presahuje cenu 3 000 eur, ale zaujímavé alternatívy nájdeš v obchodoch, ako sú COS, Arket, Massimo Dutti a určite aj v Zare.

Anketa: Zobraziť výsledky > Skryť výsledky > Sú pre teba ženy z našich končín módnou inšpiráciou? Áno. Nie, inšpiráciu hľadám v zahraničí. Hlasovať Áno. 50% Nie, inšpiráciu hľadám v zahraničí. 50%

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.