TEST: Samsung Galaxy Fold4. Je to tablet a nie je to tablet

Vyskúšali sme za teba, ako je to s aktuálnymi ohybnými telefónmi. Samsung Galaxy Fold4 nie je žiadna lacná záležitosť, no ako sa môžeš dočítať v tomto článku o ohybných telefónoch, možno aj pri jeho kúpe čosi ušetriť.

Či sa ti oplatí takýmto zariadením zaoberať, závisí najmä od toho, či často sleduješ videá a hráš hry. V týchto dvoch oblastiach má totiž najvýraznejšie výhody.

Ohybná konštrukcia má štýl

Keď chytíš Fold4 do ruky, okrem toho, že to nie je ľahké zariadenie, ťa zaujme jeho štýlový dizajn. Priam z neho dýcha prémiovosť a kombinácia kovu a skla pôsobí elegantne.

Zdroj: Refresher/Peter Vnuk

Okrem priestranného vnútorného displeja s uhlopriečkou 7,6“, ktorý odhalíš po otvorení oboch pohyblivých častí spojených pántom, má Fold4 aj vonkajší 6,2-palcový displej, ktorý sa rozmerovo prakticky vyrovná akémukoľvek bežnému smartfónu. Je iba o čosi užší, ale inak mu niet čo vyčítať a možno ho krásne pohodlne používať, ak nepotrebuješ veľa priestoru.

Zdroj: Refresher/Peter Vnuk

Môžeš si vybrať celkovo zo štyroch farebných variantov, my sme testovali elegantnú sivozelenú, no k dispozícii sú aj svetlejšie odtiene.

Kvalitné displeje a parametre na úrovni

Najvýraznejšia výhoda je vnútorný AMOLED displej, ktorý po rozvinutí poskytne približne toľko priestoru ako 8-palcový tablet. Rozlíšenie 2 176 × 1 812 bodov a hustota 374 ppi pritom zabezpečujú pekne ostrý obraz, ktorý sa vďaka 120 Hz obnovovacej frekvencii aj plynulo hýbe. Mimochodom, podobné parametre má aj predný displej, ktorý je takisto AMOLED a nechýba mu ani 120-hertzová frekvencia.

Zdroj: Refresher/Peter Vnuk

Model podporuje ovládanie vnútorného displeja perom S Pen, no takéto pero nie je súčasťou balenia. Môžeš si ho dokúpiť samostatne či so špeciálnym obalom, pri prémiovom telefóne nepôsobia ďalšie výdavky veľmi prívetivo smerom k zákazníkovi. To isté platí o nabíjačke – v balení nájdeš iba kábel bez adaptéra.

Zdroj: Refresher/Peter Vnuk

Je zvláštne, že výrobca oficiálne neuvádza typ procesora, aj keď sa nemá za čo hanbiť. Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 je aktuálne jeden z najvýkonnejších mobilných SoC a pri používaní to cítiť. Telefón reaguje svižne, okamžite a netrpí prehrievaním.

Zdroj: Refresher/Peter Vnuk

Kapacita RAM je 12 GB a Samsung dáva na výber z troch úložísk – 256 GB, 512 GB a 1 TB (má byť dostupné iba z oficiálneho e-shopu). Testovali sme variant s najnižšou kapacitou, no podľa nás stačí, aj keď už samotný systém zaberie 44 GB.

Praktické skúsenosti z testovania

Vnímame pozitívne, že pre model je k dispozícii upgrade na Android 13, no v prvom rade nás zaujímalo, ako funguje otváranie ohybného displeja Fold4. Nový pánt pôsobí spoľahlivo a robustne (má prežiť 200-tisíc otvorení), no na samotné otváranie si treba chvíľku zvykať a nacvičiť si ho.

Tlačidlo napájania je umiestnené v strede, takže sme ho takmer zakaždým nechtiac stláčali a telefón kladie pri otvorení pomerne silný odpor.

Zdroj: Refresher/Peter Vnuk

Ak sa obávaš toho, že tú časť displeja, ktorá sa ohýba, bude pri používaní vidno, tak je to zbytočná obava. Keď sa budeš snažiť, ohyb uvidíš, ale za normálnych okolností ho pri rozsvietenom displeji prakticky nevidno.

Zdroj: Refresher/Peter Vnuk

Páčilo sa nám, že výrobca nešetril na vonkajšom displeji a je rovnako kvalitný ako ten vnútorný. Využiješ ho na bežný pohyb v systéme, keď sa ponáhľaš a máš voľnú len jednu ruku. Na hry, sledovanie videí či prehliadanie sociálnych sietí Fold4 otvoríš a zrazu je to celkom iný zážitok.

Zdroj: Refresher/Peter Vnuk

Je dobré, že telefón má odolnosť podľa protokolu IPx8, čo znamená, že vydrží do 30 minút v hĺbke jeden a pol metra pod vodou. Škoda len, že nie je odolný aj proti prachu a nečistotám. Nie že by ich nejako zvlášť priťahoval, ale konštrukcia pôsobí dojmom, že po čase sa budú nečistoty na rôznych miestach zachytávať.

Batéria má kapacitu 4 400 mAh a telefónu poskytne výdrž na viac ako deň používania. Pri takom veľkom displeji to nie je zlý výsledok, rovnako ani to, že batériu nabiješ za o čosi viac ako jednu hodinu.

Fotky a videá

Selfie fotoaparáty by mohli byť o niečo kvalitnejšie, no celkovo sú oba dobré a na tom vnútornom sa nám páči, že dokáže svoju prítomnosť zamaskovať, keď sa okolo neho zobrazuje biela farba.

Selfie fotoaparát sa takto pekne maskuje. Zdroj: Refresher/Peter Vnuk

Zadný fotoaparát podáva viac ako slušný výkon, porovnateľný s tým v Galaxy S22 a vďaka veľkej ploche displeja sa ti bude lepšie fotiť. Pri fotení sú často dôležité detaily a na takmer 8“ displeji ich určite uvidíš lepšie ako na bežnom telefóne.

Záber vyfotený pomocou Fold4. Zdroj: Refresher/Peter Vnuk

Záber vyfotený pomocou Fold4 pri rozlíšení 50MP. Zdroj: Refresher/Peter Vnuk

Video môžeš natáčať až v 8K, aj keď iba pri frekvencii 24 fps. Rozlíšenie 4K však Fold4 zvládne aj pri 60 fps a to už je príjemné. Výrobca poskytol možnosť nakrúcať video s HDR10+, aj keď iba v betaverzii a výsledky sa líšia podľa typu scény.

Verdikt

Zážitok z používania Samsung Galaxy Fold4 je presne taký, ako by sa dalo očakávať. Ide o hybrid medzi tabletom a smartfónom a podľa toho sa správajú aj aplikácie. Napríklad sociálne siete poskytujú výrazne viac priestoru ako na bežných smartfónoch. Ak k tomu pripočítame elegantné vyhotovenie, špičkový výkon a možnosť ovládania perom, dostaneme výborný celok.

Škoda len vyššej ceny a nutnosti priplácať pomerne vysoké sumy za obaly a dotykové pero. Fold4 sme však videli aj v menej známych e-shopoch za výrazne lepšie ceny ako v tom oficiálnom, a pokiaľ ide o seriózne ponuky, mohlo by sa to oplatiť.

Hodnotenie: 88 %

Plusy: Mínusy: – elegantné vyhotovenie – robustná konštrukcia – možnosť ovládania perom – vysoký výkon – štedré úložiská – kvalitný a priestranný vnútorný displej – vonkajší displej hodný samostatného fónu – dobrý hlavný fotoaparát – trochu nešikovné otváranie – predné foťáky nie sú špičkové – nabíjačka, obal ani pero nie sú súčasťou balenia – vysoká hmotnosť – vysoká cena Cena:

12 GB/ 256 GB: 1 799 € 12 GB/ 512 GB: 1 919 € Model Galaxy Z Fold4 na test poskytla spoločnosť Samsung.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.