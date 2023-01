5 smartfónov s ohybným displejom, ktoré kupujú Slováci

Na našom trhu nájdeš primárne tri značky, ktoré majú niekoľko modelov z kategórie ohybných, resp. tých s ohybným displejom. Ide všeobecne o drahé telefóny, no tie najlacnejšie klesajú až k hranici okolo 500 až 600 eur, čím sa dostávajú na úroveň prístupnú aj pre obyčajného smrteľníka.

Najdôležitejšou pri nich je téma ich životnosti. Potenciálni noví majitelia sa obávajú, že pohyblivá časť okolo pántu sa ohýbaním postupne zničí. To však nie je pravidlom a firmy sa ponáhľajú, aby mali nové modely okrem vylepšených parametrov aj dlhšiu životnosť a lepšiu výdrž.

Špecifikom smartfónov so skladacím displejom je, že je spravidla okrem novej generácie v predaji aj tá predchádzajúca. Takisto si pomerne dobre zachovávajú hodnotu aj ako používané, to je ale najmä dôvodom ich pôvodnej vysokej ceny. My sme sa pozreli na to, aké sú možnosti aj pri kúpe z druhej ruky. Niekedy sa oplatí striehnuť na rozbalené a vrátené kusy v e-shopoch. Cenové rozdiely oproti úplne novému kusu bývajú slušné.

Rozkladací displej dáva smartfónu možnosť vytvoriť veľkú zobrazovaciu plochu, ktorá sa ti môže hodiť najmä na sledovanie videí, ale aj na hranie hier či prácu v štýle tabletu. Uhlopriečky v podstate menším tabletom zodpovedajú a treba si vyberať z dvoch druhov vyhotovení. Horizontálne ohybné zvyknú mať výhody klasických vyklápačiek z minulosti. Vertikálne ohybné modely majú spravidla väčší displej.

Samsung Galaxy Z Fold4

Model Z Fold4 od kórejského giganta má 7,6“ AMOLED displej s rozlíšením 2208 × 1768p a frekvenciou 120 Hz, vďaka ktorej bude pohyb na displeji plynulejší. Podobne ako konkurencia, aj Samsung použil starší procesor Snapdragon 888, ale telefónu dal masívnych 12 GB RAM.

Samsung Galaxy Z Fold4. Zdroj: Samsung

Môžeš vybrať čierny, béžový alebo sivozelený a dve verzie úložísk. Ak ti stačí 256 GB, ušetríš približne 200 € na kúpnej cene, no 512 GB je predsa len hodnotnejší. Majitelia vyzdvihujú kvalitu displeja a kritizujú relatívne slabú výdrž batérie s kapacitou 4 400 mAh.

Telefónu nechýba modul 5G, podpora bezdrôtového nabíjania, podpora eSIM, takmer aktuálny Android 12 a odolnosť proti vode podľa protokolu IPx8. V slovenských e-schopoch nájdeš stále aj použité kusy Z Fold 2 za čosi vyše 1 200 € a Z Fold 3 vo veľmi podobných cenách.

Cena nového: 256 GB: 1 799 €/512 GB: 1 919 €

Cena použitého: 1 000 až 1 700 €

Samsung Galaxy Z Flip4

Pokiaľ nie je Z Fold4 práve tvoja šálka kávy, môžeš siahnuť po ľahkom Z Flip4 (187g), ktorý vyhotovením pripomína klasickú véčkovú vyklápačku. Ohybný displej je v porovnaní s jeho bratom o čosi menší. Má vnútornú uhlopriečku 6,7“, rozlíšenie 2640 × 1080 je dostatočne vysoké na ostrý obraz a obnovovacia frekvencia 120 Hz zabezpečí, že bude nielen ostrý, ale pohyb bude plynulý. Na pohodlnejšie prijímanie notifikácií má Z Flip4 aj malý vonkajší displej, ktorý vidno v sklopenej polohe telefónu.

Samsung Galaxy Z Flip4. Zdroj: Samsung

Má kapacitu slušných 8 GB RAM a úložisko má až tri varianty. Základ s kapacitou 128 GB nemožno veľmi odporúčať, v súčasnosti je to málo. Najmä keď model dokáže natáčať video v 4K pri frekvencii 60 fps, ktoré takú kapacitu – obrazne povedané – zožerie na raňajky a ani sa nespotí.

Výhodou modelu je čip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ktorý je v porovnaní so Snapdragonom 888 o čosi výkonnejší. V čase vzniku článku boli v Alze na tento model zľavy, tak sa tam mrkni. V ponuke nájdeš aj použitý Z Flip3, ktorý sa od Flip4 líši minimálne, to isté však platí aj o cene.

Cena nového: 128 GB: 1 050 €/256 GB: 1 160 €/512 GB: 1 280 €

Cena použitého: 560 – 800 €

Motorola Razr 2022

Ak siahneš po Motorole, dostaneš 200-gramovú vyklápačku, vyhotovením aj parametrami podobnú modelu Samsung Galaxy Z Flip4. Výhoda tkvie v možnosti zaklopiť telefón jednou rukou a bez siahnutia na vnútorný displej, čo pri vertikálne ohybných väčších modeloch nejde.

Motorola Razr 2022. Zdroj: Motorola

Razr 2022 ponúka 6,7“ vnútorný AMOLED displej s rozlíšením 2400 × 1080 bodov a procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, čo je v prípade ohybných smartfónov tá výkonnejšia voľba. RAM s kapacitou 8GB a úložisko 256 GB je dobrá kombinácia a oproti konkurencii sa aktuálny Razr môže pochváliť 144 Hz displejom. Aby sme však boli korektní, treba povedať, že rozdiel v plynulosti videa medzi 120 a 144 Hz displejmi nie je zásadný.

V čom však Motorola vyniká, je odolnosť proti vode a prachu podľa protokolu IP52. To je v kategórii telefónov s pántom slušný výsledok. Rozlíšenie hlavného fotoaparátu 50 MP a podpora eSIM sú takisto výhody a fanúšikov počúvania hudby bez slúchadiel potešia dva reproduktory s podporou Dolby Atmos.

Cena nového: 1 200 €

Cena použitého: Razr 2020: 480 €

Huawei Mate Xs 2

Model Mate Xs 2 patrí k tomu najdrahšiemu, čo v tejto oblasti môžeš kúpiť. Jeho parametre sú však veľmi pôsobivé. Ohybný 7,8“ OLED displej s obnovovacou frekvenciou 120 Hz ponúka plynulejší pohyb videa a animácií. Rozlíšenie 2200 × 2480p a hustota 424 ppi sú špičkové parametre.

Huawei Mate Xs 2. Zdroj: Huawei

Procesor Qualcomm Snapdragon 888 už síce nie je najnovší, na trhu je už vyše dvoch rokov, no Mate Xs 2 by mal dať dostatok výkonu v spolupráci so 6 GB RAM. Úložisko na úrovni 512 GB je však dobrá kapacita a postačí ti na ukladanie videa, na ktorého sledovanie sú takéto telefóny ideálne.

Nevýhoda je pri Huawei už klasická. Nebudeš mať služby a apky Google, aj keď existujú spôsoby, ako ich do telefónu dostať neoficiálnou cestou. Chýba mu tiež 5G a má starší Android 10. Na druhej strane 50 MP fotoaparát je kvalitný a hmotnosť 259 g oproti predchodcovi je zlepšenie.

Cena nového: 1 999 €

Cena použitého: 1 900 €

Huawei P50 Pocket a Pro

Ak chceš od Huawei lacnejšiu skladaciu véčkovú alternatívu, môžeš si zaobstarať P50 Pocket. Má o niečo menší displej, no aj 6,9“ je stále úroveň menšieho tabletu a OLED panel s rozlíšením 2790 × 1188 a 120 Hz frekvenciou sú kvalitná kombinácia, ktorú oceníš pri rôznych činnostiach.

Huawei P50 Pocket. Zdroj: Huawei

Oproti drahšiemu bratovi má od výroby novší (aj keď nie najnovší) Android 11. Pamäť s kapacitou 8 GB RAM a 256 GB úložisko sú takisto príjemné parametre a asi najväčšia výhoda je polovičná cena v porovnaní s Mate Xs 2. Pre niekoho môže byť dôležitý aj fakt, že P50 je na našom trhu k dispozícii v bielej farbe.

Variant P50 Pro má veľmi podobné parametre ako Pocket, iba o čosi silnejšiu batériu, lepší foťák, dual SIM a odolnosť podľa protokolu IP68. Obom chýba 5G a služby Google, oba majú starší procesor Snapdragon 888 a systém Harmony OS 2.

Cena nového: P50 Pocket 999 €

Cena použitého: P50 Pro 400 až 800 €

