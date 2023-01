Slovenský dizajnér Jozef Kabaň končí vo Volkswagene, vedenie zrejme nebolo spokojné s jeho výtvormi.

OK

Jozef Kabaň, ktorého estetický rukopis nesie Bugatti Veyron sa do povedomia širšej verejnosti sa dostal ako šéfdizajnér Škody, zažíva ostatné roky turbulentné obdobie. V roku 2017 totiž rodák z Námestova po desiatich rokoch opustil Škodu a nastúpil do dizajnérskeho tímu BMW. V roku 2019 však svet obletela správa, že v BMW končí a putuje do značky Rolls-Royce, kde nevydržal ani rok. Už v januári 2020 nastúpil na post šéfdizajnéra Volkswagenu. Najnovšie sa však dozvedáme, že Jozef Kabaň končí aj na tejto pozícii.



Informuje o tom portál Automotive News, ktorý sa odvoláva na zdroje priamo z radov automobilky. Slovenského dizajnéra má na poste šéfdizajnéra automobilky Volkswagen od 1. februára nahradiť Andreas Mindt, ktorý doteraz šéfoval dizajnérskemu tímu koncernového Bentley. Za nečakaným odchodom má byť údajne samotné vedene značky, ktoré nie je dlhodobo spokojné s jeho tvorbou.

Kameňom úrazu mal byť najmä elektromobil ID.2, ktorý vzíde zo štúdie ID.Life. Thomas Schäfer, nový CEO Volkswagenu, totiž údajne nie je spokojný s retro štýlom konceptu, ktorý má súčasne poslúžiť aj ako nový dizajnový jazyk elektromobilov rodiny ID od roku 2025. Schäfer zároveň požiadal Kabaňa prepracovať projekt Trinity – budúca elektrická vlajková loď podľa šéfa značky má namiesto sedanu nadobudnúť vzhľad crossovera.

Volkswagen sa k tejto téme zatiaľ oficiálne nevyjadril, stane sa tak zjavne v najbližších dňoch. Najznámejší slovenský dizajnér by ale koncern opustil úplne nemal, presunúť by sa mal na iný post v rámci štúdia VW Design Future Centrum.

Zdroj: Volkswagen