Štýlový Mercedes-Benz CLA zmodernizovali, pozri si dizajnové zmeny a vylepšené technické parametre

Keď v októbri minulého roka Mercedes-Benz predstavil modernizovanú triedu A a B, bolo jasné, že podobne vylepšia aj zvyšné kompaktné modely značky. Ako prvé je na rade imidžové CLA, ktoré sme v druhej generácii spoznali v roku 2019. Kompletná modernizácia sa týka ako klasického CLA aj praktickejšieho modelu CLA Shooting Brake.

Rovnako ako pri vynovenom A-čku, aj CLA získalo v rámci paketu AMG Line nové športové nárazníky, ktoré vychádzajú z výkonných verzii AMG. Kozmetické zmeny majú základné nárazníky, no a jemné retuše evidujeme aj pri svetelnej technike – samotný tvar full-LED svetiel na oboch koncoch ostáva identický, zmenila sa však grafika, ktorá viac korešponduje so súčasným dizajnovým štýlom značky. Do ponuky sa dostali nové odtiene karosérie a dizajny diskov kolies.

V kokpite je zmien na pohľad len minimum – jedinou optickou odlišnosťou je decentne pozmenený stredový tunel a nový volant, ktorý poznáme z väčších tried. Na výber bude elegantné aj športové AMG vyhotovenie s možnosťou interaktívnych tlačidiel na zmenu nastavení vozidla.

CLA má vylepšené prostredie infotainmentu MBUX – dve 10,25” obrazovky majú ešte lepšiu grafiku, rýchlejší chod a nové možnosti zobrazenia. Kamerový systém už aj v CLA ponúkne možnosť 3D vizualizácie. V interiéri sú aj nové dekóry, pričom už v základnom vyhotovení je volant potiahnutý kožou Nappa.

Väčšími zmenami prešla technika. V ponuke sú viaceré motory, všetky benzínové majú po novom 48 V mild-hybridnú techniku, takže si prilepšia o 10 kW. Platí to aj pre plug-in hybridné CLA 250e, ktorého elektrický motor má odteraz až 80 kW/109 koní a 300 Nm, čiže o 5 kW viac. Kompletná paleta jednotiek je nasledovná:

CLA 180 – 1.3 R4, 100 kW/136 k & 230 Nm, 0 – 100 km/h za 9,4 s.

– 1.3 R4, 100 kW/136 k & 230 Nm, 0 – 100 km/h za 9,4 s. CLA 200 – 1.3 R4, 120 kW/163 k & 270 Nm, 0 – 100 km/h za 8,4 s.

– 1.3 R4, 120 kW/163 k & 270 Nm, 0 – 100 km/h za 8,4 s. CLA 220 4Matic – 2.0 R4, 140 kW/190 k & 300 Nm, 0 – 100 km/h za 7,3 s.

– 2.0 R4, 140 kW/190 k & 300 Nm, 0 – 100 km/h za 7,3 s. CLA 250 4Matic – 2.0 R4 165 kW/224 k & 350 Nm, 0 – 100 km/h za 6,4 s.

– 2.0 R4 165 kW/224 k & 350 Nm, 0 – 100 km/h za 6,4 s. CLA 250e – 1.3 R4 + el., 160 kW/218 k & 450 Nm, 0 – 100 km/h za 7,6 s.

– 1.3 R4 + el., 160 kW/218 k & 450 Nm, 0 – 100 km/h za 7,6 s. CLA 35 4Matic – 2.0 R4, 225 kW/306 k & 400 Nm, 0 – 100 km/h za 4,9 s,

– 2.0 R4, 225 kW/306 k & 400 Nm, 0 – 100 km/h za 4,9 s, CLA 45 S 4Matic – 2.0 R4, 310 kW/421 k & 500 Nm, 0 – 100 km/h za 4,1 s.

– 2.0 R4, 310 kW/421 k & 500 Nm, 0 – 100 km/h za 4,1 s. CLA 180d – 2.0 R4, 85 kW/116 k & 280 Nm, 0 – 100 km/h za 10 s.

– 2.0 R4, 85 kW/116 k & 280 Nm, 0 – 100 km/h za 10 s. CLA 200d – 2.0 R4, 110 kW/150 k & 320 Nm, 0 – 100 km/h za 8,5 s.

– 2.0 R4, 110 kW/150 k & 320 Nm, 0 – 100 km/h za 8,5 s. CLA 220d – 2.0 R4, 140 kW/190 k & 400 Nm, 0 – 100 km/h za 7,4 s.