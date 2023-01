Selena Gomez reaguje na hejterov, ktorí písali, že na Zlatých glóbusoch vyzerala tučne a otrasne. Len som si užila sviatky, tvrdí

Selena Gomez si nepripúšťa bodyshaming. Spolu so svojou sestrou v živom vysielaní na Facebooku so smiechom priznáva, že si sviatky užila a trochu pribrala. Neznie, že si robí ťažkú hlavu z toho, čo písali hejteri na internete po zverejnení fotiek z odovzdávania ocenenia Golden Globes, informuje Buzzfeed.

Na galavečere mala speváčka a herečka na sebe odvážne šaty z dielne Valentino. Čiernu siluetu s hlbokým výstrihom bez ramienok doplnili veľké fialové rukávy. Gomez bola na tohtoročných glóbusoch nominovaná za svoju úlohu v seriáli Only Murders in the Building.

Niektorí ľudia na sociálnych sieťach sa však zamerali na jej výzor, nie na jej herecké výkony. V komentároch kritizovali, že vyzerá tučne a otrasne. Naznačujú, že je tehotná a že sa „opustila“. Iní sa však rýchlo postavili na jej stranu a vyhlásili, že vyzerá nádherne.

Pripomenuli, že Gomez má autoimunitné ochorenie lupus, ktoré okrem iného spôsobuje aj nadúvanie a veľké zmeny v telesnej váhe. „Nie je povinná vysvetľovať, ako vyzerá jej telo,“ píše jeden z komentujúcich na sociálnej sieti Tiktok. „Musí sa cítiť strašne, keď ju ľudia na tých podujatiach vidia. Je dokonalá a nič nemusí vysvetľovať,“ dodáva ďalší.

O živote s neliečiteľným ochorením otvorene prehovorila aj v dokumentárnom filme My Mind & Me. Film mapuje posledných šesť rokov jej života a za 90 minút ťa prevedie svetom temných myšlienok, bolestí a úzkostí celebrity, ktorá je pod svetlom reflektorov už od detstva.

Samotná Selena vo videu so svojou sestrou Gracie (s ňou šla aj na samotné glóbusy) vysvetlila, že si užívala sviatky, a preto je trochu veľká. Spolu so sestrou potom vybuchnú do smiechu a ďalej to neriešia.





Psychologickú a ďalšiu pomoc poskytuje:

– Bezplatná 24-hodinová linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566

– Ak ťa trápi tvoj výzor alebo váha, prípadne zažívaš výsmech a šikanu, vyhľadaj psychologickú pomoc. Nemusíš tým prechádzať osamote.– Bezplatná 24-hodinová linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566 Online poradňa Ligy za duševné zdravie Online poradňa pre mladých IPčko

