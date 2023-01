Najhoršie filmy roka, ktoré dostali hodnotenie 0/100. Tieto exkrementy vidieť fakt nechceš

Filmový portál Screencrush sa pozrel na najhoršie hodnotené filmy na serveri Rotten Tomatoes. Ide o počiny, ktoré dostali 0 pozitívnych recenzií. Na porovnanie, Morbius, jeden z najhorších filmov roka 2022, mal z 275 recenzií 16 % pozitívnych s priemerným hodnotením všetkých recenzií na úrovni 3,8/10. Inými slovami, dostať na Rotten Tomatoes 0 % pozitívnych recenzií je dosť náročné a musí ísť o naozaj príšerný film.

Ako funguje Rotten Tomatoes?

Moderátori tam združujú hodnotenia profesionálnych kritikov. Najprv vidíš percentuálny pomer kladných a záporných recenzií a až po rozkliknutí uvidíš priemerné hodnotenie zo všetkých recenzií.



Môže sa stať, že zlý či priemerný film má aj 75 % pozitívnych recenzií, no priemerné hodnotenie 5,5/10. Recenzenti totiž môžu dať palec hore filmu aj vtedy, keď mu dajú nižšie hodnotenie. Napríklad ak nič nečakajú od nenápadného filmu a usúdia, že bol priemerný, môžu mu dať palec hore a hodnotenie 5/10. Od veľkolepého filmu však môžu čakať veľa. Dajú mu teda palec dole, aj keď v recenzii udelia 7/10.

After Ever Happy

0 pozitívnych recenzií z celkovo 6. Priemerné hodnotenie: 3,3/10

Séria After je pre nadržaných tínedžerov. Od roku 2019 vychádza každý rok nová časť (tento rok vyjde After Everything) a zakaždým je to podľa kritikov o štipku horšie. Autori na to majú asi nejaké špecifické nadanie. Posledné dve časti After mali na Rotten Tomatoes 0 % pozitívnych recenzií. Prečo sa to asi deje, ti napovie trailer.

Code Name Banshee

0 pozitívnych recenzií z celkovo 8. Priemerné hodnotenie: 3,1/10

V našom rebríčku 10 najlepších filmov roka 2022 sa snímka s názvom Film roka ocitla na 4. mieste. Antonio Banderas v nej hral hlavnú rolu, vďaka čomu nemusí myslieť na svoj minuloročný veľký prešľap – akčný triler Code Name Banshee, v ktorom hral zabijaka a podľa recenzentov v ňom nefungovalo vôbec nič.

Dangerous Liaisons (2022)

0 pozitívnych recenzií z celkovo 7. Priemerné hodnotenie: 4/10

Táto dráma čerpá zo slávnej knižnej predlohy, ktorú Hollywood rád adaptuje. Minulý rok vyšiel nielen tento nepodarok od Netflixu, ale aj o čosi lepší seriál. Tvorcovia snímky urobili chybu, keď presunuli dej zo stredovekého Francúzska do moderného Paríža. Výsledkom bol pohľad na neznesiteľných tínedžerov žijúcich svoje životy na sociálnych sieťach.

Good Mourning

0 pozitívnych recenzií z celkovo 7. Priemerné hodnotenie: 3,2/10

Nie každý raper môže byť herec, respektíve filmár. Presvedčil sa o tom aj Machine Gun Kelly, ktorý sa podieľal na réžii, scenári a ešte aj hral hral v komédii o mladíkoch obľubujúcich marihuanu. Snímka bola kasovým prepadákom. Nepomohla jej ani účasť obľúbených osobností ako Dennis Rodman, Tom Arnold, Pete Davidson, Danny Trejo, Snoop Dogg či Megan Fox.

Jeepers Creepers: Reborn

0 pozitívnych recenzií z celkovo 15. Priemerné hodnotenie: 2,6/10

Prvé časti Jeepers Creepers si obľúbilo veľa ľudí, aj keď si pri ich pozeraní zakrývali oči. Sledovať, ako nakoniec príšeru jej tínedžerské obete zapichnú, bolo veľmi uspokojujúce. Ďalšie časti a pokusy o reštart značky však dopadli katastrofálne. Asi si teda nebol jediný, kto o novej časti v sérii ani nepočul. Očividne bola príšerná natoľko, že sa nikto neobťažoval ju ani promovať.

Marmaduke

0 pozitívnych recenzií z celkovo 11. Priemerné hodnotenie: 2,4/10

Prvý Marmaduke z roku 2010 bol hraným celovečerným a dosť podpriemerným filmom. Nová verzia dostala animovaný šat a dopadlo to ešte horšie. Tvorcovia za 12 rokov nedokázali prísť s lepším príbehom a na výrobu rozprávky nenašli ani väčší rozpočet. Otrasná animácia, jalový humor a nudné postavy sa postarali o to, že Marmaduke je možno najhoršie hodnoteným animákom roka 2022.

9 Bullets

0 pozitívnych recenzií z celkovo 18. Priemerné hodnotenie: 3/10

Samovi Worthingtonovi vôbec nevyšla kariéra a nestal sa hviezdou aj napriek hlavnej role v sci-fi Avatar, kde hrá Jakea Sullyho. Aj preto musel v roku 2022 robiť na absolútne príšerných filmoch, akým je aj dráma 9 Bullets. Zahrala si tam s ním ďalšia kvalitná herečka Lena Headey (Cersei z Game of Thrones).

Ani jednému sa nepodarilo zachrániť žalostný scenár. Worthingtona to asi veľmi nemrzí, keďže aktuálne zrejme počíta bonusy z tržieb kín z dvojky Avatara. Snímka má totiž na konte už takmer 1,9 miliardy dolárov.

Fortress: Sniper’s Eye

0 pozitívnych recenzií z celkovo 7. Priemerné hodnotenie: 2/10

Až do minulého roka nebolo jasné, prečo Bruce Willis zmizol z áčkových a béčkových hollywoodskych produkcií a začal nakrúcať jeden príšerný film za druhým. Lekári hercovi diagnostikovali vzácnu chorobu afáziu, pre ktorú stráca kognitívne schopnosti a schopnosť reči.

Je možné, že sa Bruce snažil zarobiť z tvorby filmov čo najviac peňazí predtým, ako minulý rok ohlásil koniec kariéry. Smutný koniec veľkej legendy zavŕšil veľmi zlým akčným filmom Fortress 2. Minulý rok sa však ukázal ešte v 11 ďalších podobných nepodarkoch.

365 Days: This Day

0 pozitívnych recenzií z celkovo 17. Priemerné hodnotenie: 2,1/10

„Sex sells“ a v prípade filmov a seriálov to platí dvojnásobne. Veď kto by sa nepozrel na zvodné, erotické scény s krásnymi hercami? Vždy keď vidíš niečo také, radšej vypni trailer a ignoruj to. Na 99 % pôjde o úplné kinematografické dno a presne tým sú všetky filmy z tejto poľskej série, ktoré nájdeš na Netflixe.

Ich dej sa zamotá od únosu cez taliansku mafiu až po poriadne šteklivé scény. Viac sa ti však oplatí Pornhub Premium. Minimálne tam uvidíš lepšie herecké výkony.

The Next 365 Days

0 pozitívnych recenzií z celkovo 6. Priemerné hodnotenie: 2,0/10

Tretia časť dopadla ešte horšie. To je asi tak všetko, čo o nej potrebuješ vedieť.

