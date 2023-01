Ďalší elektrický pick-up klope na dvere. RAM 1500 Revolution má byť lídrom vo svojom segmente

Téma elektrického pick-upu je v USA živá, keďže tam ide stále o najžiadanejší segment vozidiel. Zatiaľ čo z tradičných značiek Ford už svoju ikonu F-150 v čisto elektrickej verzii Lightning predáva, Chevrolet na Silverado EV už prijíma objednávky. Tretí do partie, značka RAM však v tomto boji zaostáva, keďže svoj elektrický pick-up predstavuje len teraz, aj to zatiaľ len ako koncept, ktorý sa skôr ako v roku 2024 k zákazníkom nedostane.

Novinka má názov RAM 1500 Revolution, v sériovej podobe by mala mať označenie EV, prípadne BEV. Základom je úplne nová platforma STLA Frame, ktorá so sebou prinesie akumulátor integrovaný priamo do rámu. Toto riešenie má zaručiť vysokú pevnosť, nielen preto si vývojári mohli dovoliť koncept navrhnúť bez B-stĺpika – bočné dvere sa totiž otvárajú proti sebe.

Zdroj: Stellantis

Elektrický pick-up bude mať veľmi čisté línie, ktorým dominuje výrazný svetelný podpis na oboch koncoch, v rámci ktorého je zvýraznený aj samotný nápis. Štúdia má zapustené kľučky, virtuálne spätné zrkadlá, obrovské, až 24" disky či rozmernú panoramatickú strechu. Futuristicky navrhnutému interiéru dominuje 28" obrazovka uprostred. Konvenčné budíky nahradil head-up displej s prvkami rozšírenej reality.

RAM o svojom elektrickom pick-upe hovorí ako o novom lídrovi v segmente. Naráža tým nielen na prítomnosť unikátnych aktívnych aerodynamických prvkov, riadenú zadnú nápravu, ktorej kolesá sa natáčajú až o 15 stupňov, ale i elektrickú sústavu, ktorá má zaručiť v tejto triede revolučné parametre. Tie síce zatiaľ nepoznáme, 1500 Revolution sa však pýši 800 V sieťou, ktorá podporuje až 350 kW nabíjanie – v priebehu 5-minútového nabíjania tak bude možné navýšiť dojazd o približne 100 kilometrov.

Poháňané sú obe nápravy, vo výbave si pritom miesto nájde aj unikátna funkcia Shadow Mode – systém dokáže vďaka senzorom a radarom nasledovať osobu pred vozidlom, čo sa môže zísť pri prekonávaní ťažkých terénnych prekážok.

