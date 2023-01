Dave Bautista nechce byť nástupcom The Rocka: Chcem byť, ku*va, dobrým hercom. V Marveli ako Drax končím

Dave Bautista odmieta, že by bol nástupcom Dwayna Johnsona. „Nikdy som netúžil byť ďalším Rockom,“ hovorí bývalá hviezda WWE v novom rozhovore pre magazín GQ. „Chcem byť len pos*ate dobrým hercom. Uznávaným hercom,“ dodáva.

Momentálne je Dave súčasťou hereckého ansámblu pokračovania filmu Riana Johnsona Knives Out: Glass Onion, ktorému sa podarilo získať obrovské čísla sledovanosti na Netflixe.

Bautista sa už v minulosti snažil dištancovať od ďalších hereckých wrestlerov. V rozhovore z roku 2019 nazval The Rocka „filmovou hviezdou ešte predtým, ako sa stal filmovou hviezdou“.

Na otázku, či Dwayna Johnsona považuje za hviezdu, odpovedal rázne: „Považujem ho za skvelého herca? Do pekla, jasné, že nie!“

V roku 2021 zase na Twitteri verejne odmietol návrh fanúšikov, aby sa spojil s Johnsonom a Johnom Cenom vo veľkom akčnom filme. „Nie, som v pohode,“ napísal v reakcii a neskôr objasnil, že nechce, aby ho hádzali do jedného vreca s jeho s kolegami z WWE.

S Marvelom končí

Bautista v rovnakom rozhovore prezradil aj to, že končí s Marvelom a jeho posledným filmom budú Strážcovia galaxie 3. A to aj napriek tomu, že role Draxa vďačí za všetko. Bautista začínal na nule, keď nemal ani len peniaze na darčeky pre svoje dcéry.

Následne sa dostal do wrestlingového sveta, kde sa vyšplhal až na vrchol, no v roku 2010 odišiel, aby sa stal hercom. Po troch rokoch už nemal žiadny majetok a začínal odznova. Postupne sa mu darilo dostávať lepšie úlohy, až získal rolu Draxa v marvelovke Strážcovia galaxie.

Vďaka tomu si ho hollywoodski producenti konečne všimli a on dostával jednu ponuku za druhou. Dnes ho viacerí vnímajú ako najlepšieho herca z radov wrestlerov a režiséri Rian Johnson (Knives Out) či M. Night Shyamalan (Knock at the Cabin) mu predpovedajú ešte lepšie herecké roly.

„Draxa milujem a som za neho vďačný. Cítim však úľavu, že sa to končí. Nebolo to vždy príjemné. Hrať ho bolo ťažké. Proces nanášania mejkapu ma ubíjal. Navyše si nie som istý, či chcem, aby mojím hereckým odkazom bol Drax. Je to hlúpe, bláznivé hranie a ja chcem robiť viac dramatických vecí,“ vysvetľuje.

Uvidíme, ako to Draxovi pôjde v trileri Knock at the Cabin od režiséra M. Nighta Shyamalana. Je to film, v ktorom vo svojej kariére dostal zatiaľ najviac dialógov a monológov. V kinách ho uvidíme už 3. februára 2023.

