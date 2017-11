Švédi v radosti z postupu rozmlátili komentátorský pult a zvalili reportérov. Nefalšovaná futbalová radosť baví celý svet

Taliansko nedávno neuspelo v baráži proti Švédsku. Nerozhodný stav 0:0 vyústil do nepríjemného stavu pre štát na Apeninskom polostrove, ktorý sa po šesťdesiatich rokoch prvýkrát neukáže na futbalových majstrovstvách sveta. Aby toho nebolo málo, po 175-ich zápasoch odchytal svoj posledný zápas za taliansky tím aj brankár Gianlungi Buffon, ktorý sa po skončení zápasu pred novinármi a reportérmi doslova rozplakal, z čoho video nájdeš nižšie. Na druhú stranu, švédskej reprezentácii sa podaril poriadny úspech a radosť, ktorá zaliala tím, musela byť neopísateľná. Po finálnom hvizde sa celý tím sformoval do jedného obrovského objatia a napálil to priamo do komentátorského pultíka, pričom samotní komentátori skončili na zemi.

