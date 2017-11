Na aké slovenské rapové albumy sa ešte v tomto roku môžeme tešiť a čo o nich už vieme? (Video)

Už niekoľkokrát sme si v článkoch spomínali, že do konca roka by malo uzrieť svetlo sveta relatívne veľa slovenských rapových albumov. Približne dve desiatky sólových aj skupinových projektov za menej ako dva mesiace je skutočne obrovské číslo a v konečnom dôsledku to môže mať negatívny dopad nielen na samotných interpretov, ale aj fanúšikov. Veď niekedy máme problém za krátku chvíľu vstrebať jeden kvaltiný album. Ako sa teda popasujeme s debutovým sólom od Ega, Dameho, Pouličného autora tónov či Pil C-ho za pár krátkych týždňov?

Zároveň sme si však uvedomili, že mnohí z vás sa už pravdepodobne stihli stratiť v termínoch, názvoch a vlastne všetkých doposiaľ zverejnených informáciách. Rozhodli sme sa dať všetko dokopy a natočiť dve krátke videá, v ktorých si všetko pekne poporiadku zhrnieme. Prvá časť bola na programe včera a druhú zverejníme dnes podvečer, takže zostaň naladený.