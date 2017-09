Milionári skrývajú pred hurikánom Irma svoje drahé automobily v unikátnej budove na Miami

Väčšina obyvateľov Floridy sa v uplynulých dňoch z dôvodov nepriaznivého počasia snažila presunúť na sever, a to spolu s tým najcennejším, čo si zobrať mohli a vedeli. V prípade rodín s početnejším vozovým parkom, no hlavne automobilových zberateľov či boháčov, je však problémom logistika svojich tátošov. V Miami sa ale naskytá zaujímavá možnosť. Výšková budova Porsche Design Tower, ktorá je známa svojou unikátnou interiérovou architektúrou, ponúka možnosť uchovať exkluzívne automobily v bezpečí. V jej útrobách sa totiž nachádzajú parkovacie miesta a výťahový systém, ktorým sa vozidlá vo výškovke premiestňujú. Jeden zo stavebných developerov, Gila Dezera, bol pri príležitosti hurikánu Irma oslovený niekoľkými majiteľmi drahých automobilov, či by tam bolo možné štvorkolesových miláčikov uschovať. Porsche Design Tower zaručuje ochranu pred hurikánmi až piateho stupňa, navyše, ako uviedol Dezer, jeho priatelia mu volajú so slovami, že ide naozaj o najbezpečnejšie miesto pre milionárov a ich exkluzívne automobily. Okrem toho, pred hurikánom bola budova vybavená dodatočnými čerpadlami, ktoré majú eliminovať zaplavenie, pričom v budove bude 24-hodinový servis za účelom udržať vo vnútri sucho. 200-metrová budova sa tak v extrémne krátkom čase naplnila množstvom unikátnych a drahých automobilov.

