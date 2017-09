Už dnes v noci budeš môcť pozorovať polárnu žiaru aj na Slovensku!

Zazrieť raz v živote polárnu žiaru a potom pokojne aj zomrieť. Stretnúť sa na vlastnej koži s nádherným prírodným fenoménom je snom mnohých z nás, ale na to, aby si videl slnečnú žiaru dnes v noci nebudeš potrebovať odcestovať niekde na Island či do Nórska. Ako informovala stránka iMeteo.sk, neďaleko slnečnej škrvny s označením AR 2673 sa objavil silný lúč, ktorý vznikol po slnečnej erupcii a jeho pozostatky zasiahnu aj našu planétu. Nasledovná geomatická búrka spôsobí v oblastiach magnetických pólov vznik silnej polárnej žiary. Jej intenzita by mala dosahovať až také hodnoty, že pri dobrom počasí budú môcť milovníci prírody pozorovať až z južnej Európy, a tak by sa malo šťastie usmiať aj na Slovákov.

Jediným problémom brániacim našim obyvateľom v sledovaní polárnej žiary by mohlo byť počasie, pretože v noci očakávame veľkú oblačnosť, cez ktorú by polárna žiara nemusela byť dobre viditeľná. Šancu pozrieť sa na polárnu žiaru s nádejou, že ti ju nezatienia oblaky, budeš mať od približne jedenástej hodiny večer až do tretej hodiny rannej, takže ak sa zajtra nechystáš do práce či školy, alebo si sa práve rozhodol, že si zoberieš kvôli polárnej žiare spontánne voľno, prichystaj si so svojou polovičkou romantický večer. Polárnu žiaru na Slovensku tak často nevidíme.