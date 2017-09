Slovensko je 3. najlepšou krajinou na fajčenie, pitie alkoholu aj konzumovanie jedla v celej Európskej únii

Organizácia Institute of Economic Affairs zverejnila po pravidelnej analýze aktualizované údaje vo svojom rebríčku s názvom The Nanny-State Index platnom na rok 2017. Rebríček sa zaoberá reštriktívnosťou v jednotlivých krajinách v oblastiach ako pitie alkoholu, fajčenie cigariet či konzumovanie jedla a berie do úvahy všetky zákony a regulácie, ktoré obyvateľom zakazujú alebo znepríjemňujú dostupnosť konkrétnych nerestí. V skratke ide o rebríček zoradzujúci krajiny v Európskej únii od najlepšej po najhoršiu a Slovensko ani Česká republika sa neumiestnili vôbec zle. Práve naopak, spoločne s Nemeckom sme sa v rebríčku umiestnili na posledných troch miestach, pretože v našich krajinách nie sú dostupnosť a spôsob užívania alkoholu či cigariet obmedzené natoľko ako v krajinách na prvých priečkach.

Zmeny v rebríčku narobili napríklad nové zákony o fajčení elektrických cigariet, ktoré zakázali na miestach, kde je zakázané aj bežné fajčenie, ďalšie krajiny ako Fínsko, Maďarsko či Poľsko. Fínsko so Švédskom sú najobmedzujúcejšie aj pri alkohole, pretože v supermarketoch silnejšie nápoje len tak nekúpiš a musíš zájsť do špecifických obchodov, ktoré sa často zatvárajú príliš skoro. Slováci sa teda už viac nemusia sťažovať, že žijú v policajnom štáte, ktorý ich kontroluje a obmedzuje kdekoľvek to je možné. Aspoň pri alkohole, cigaretách a jedle vo všeobecnosti sme jednou z najvoľnejších krajín v celej Európskej únii.