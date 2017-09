Ako zahviezdiť v prvý školský deň svojím outfitom? Prinášame 5 rýchlych tipov pre chlapcov aj dievčatá

Nadišla pravdepodobne jediná nedeľa v roku, na ktorú sa naša školopovinná mládež absolútne netešila. Už zajtra sa totiž roztvoria dvere základných a stredných škôl dokorán a privítajú húfy detí ako na Slovensku, tak i u našich susedov. S prichádzajúcim začiatkom nového školského roku sa však u väčšiny z tých starších vynára otázka, čím zažiariť v tento zapamätateľný deň? Ak stále v strese prehrabuješ vlastný šatník a nedokážeš poskladať ideálny outfit, prichádzame na poslednú chvíľu s rýchlou príručkou, v ktorej sme sa posnažili zaostriť najmä na také kúsky, o ktorých predpokladáme, že by si ich mohol už nejaký ten piatok vlastniť.

Páperová bunda

Ľahká páperová bunda je obľúbeným kúskom ľudí rôznych generácií. Ideálna športová bunda zahreje pri nižších stupňoch a naopak neprekáža ani pri tých vyšších. Kombináciou správnych kúskov s ňou docieliš ležérny look na úrovni, ktorému niet čo vytknúť. Postačia ti ku nemu iba nejaké zaujímavé tenisky, akými sú napríklad EQT alebo NMD od adidas, obyčajné modré džínsy a obľúbená mikina akejkoľvek farby.

Zara | 49,95 €

Uniqlo | 69,90 €

NMD-R1 Primeknit | 179,95 €

Džínsová bunda so sukňou

Nezabúdame samozrejme ani na mladé slečny. Dievčatá už od prírody milujú módu o čosi viac ako bežný chlapec, preto sa s otázkou "čo na seba v prvý školský deň" začali pohrávať pravdepodobne už od konca predchádzajúceho školského roku. A my im to určite nemáme za zlé. Tými najfrekventovanejšími kúskami v ich šatníkoch sú bez pochýb džínsové bundy, preto by nemal byť problém vystrúhať z nej perfektný outfit. Chcelo by to však ešte niečo viac elegantné, ako napríklad celkom bežnú sukňu, a základ máme hotový. Doladiť ho treba už iba obľúbeným tričkom a nízkymi teniskami.

Príspevok, ktorý zdieľa Andy Csinger (@andicsinger), Júl 4, 2017 o 3:53 PDT

Džínsová bunda | 34,99 €

Kruhová sukňa | zvonová sukňa



Vans Old Skool | 72 €



Vzorovaná košeľa

Niektorí chlapci už od útleho veku preferujú skôr elegantný štýl s určitou dávkou extravagancie. Samozrejme, už iba takýto mladý človek v obyčajnom obleku je sám o sebe dosť extravagantný, ale na špeciálnu príležitosť sa hodí zažiariť aj inak. Napríklad nezvyčajnými vzormi. Na výber sú decentné zvieracie alebo kvety, avšak dávaj pozor, aby si to neprestrelil. Košeľu doladíš dobre padnúcimi čiernymi džínsami a elegantnými koženými topánkami. Prečo sa trochu nezahrať na štýl Conora McGregora?

Zara | 25,95 €

Zara | 69,95 €

Široké nohavice

Nohavice smerujúce už od pásu do šírky, takzvané culottes, si za posledný rok opäť našli svoju cestu do dámskeho šatníka a veľmi rýchlo tak vymenili zaužívané úzke džínsy. Na ženskosti neuberajú absolútne vôbec, ba naopak, ponúkajú nespočetne veľa rôznych možností ženským prednostiam vyniknúť. Sú ideálne ku skráteným topom, ale zabavia sa tiež s dlhým rukávom. Vhodné sú ku jemným sandálom, ale i ku čižmám. Dúfajme však, že sa druhým menovaným budeš môcť vďaka počasiu zajtra úspešne vyhnúť.

Zara | 29,95 €

Tielko | pletené tielko

H&M | 19,99 €

H&M | 19,99 €

Pásiky

Pásiky sú rozhodne tým najobľúbenejším vzorom prebiehajúceho roku už od jeho začiatku. Sú prakticky všade. Na nohaviciach, tričkách, košeliach, svetroch, na spodnej bielizni... skrátka naozaj všade. Populárne sú ako vodorovné, tak i tie zvislé. Výber je teda naozaj široký, ale našťastie, podobným decentným kúskom nemáš čo pokaziť.

Košeľa a sveter | 24,99 €

Najobľúbenejším pásikavým artiklom sú bez väčších pochýb tričká. Ponúkajú hneď niekoľko farebných variácií, a nepotrebuješ žiadne ďalšie výraznejšie kúsky ku kombinovaniu. Zamilovalo si ich aj veľké množstvo svetových celebrít ako napríklad A$AP Rocky, Justin Bieber, Wiz Khalifa alebo Frank Ocean.

Pásiky samozrejme kvitujeme tiež nežnejšiemu pohlaviu

Príspevok, ktorý zdieľa Jacqueline Mikuta (@mikutas), Aug 23, 2017 o 12:11 PDT

To bolo päť rýchlych a jednoduchých tipov, ako zaujať v prvý školský deň. Dúfame, že si sa inšpiroval/a a pondelok si skutočne užiješ. Zajtrajšok patrí len tebe, takže si daj záležať po všetkých stránkach. My ostatní dúfame, že sa naše ulice premenia aspoň v tento jediný deň na menšie predvádzacie mólo a bude sa na čo pozerať.