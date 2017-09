Najrýchlejší 4-miestny kabriolet na svete? Brabus už predstavuje druhý v poradí

Mercedes-AMG S 65 Cabriolet s cenovkou od 258-tisíc € je (nerátajúc špeciálne či limitované edície) v súčasnosti vôbec najdrahšou 4-kolesovou hviezdou na trhu. Niet o tom najmenších pochýb, najmä ak zoberieme do úvahy, že ide o vlajkovú loď v najdrahšom karosárskom variante a zároveň s kráľovským dvanásťvalcom pod kapotou. 630-koňová luxusná jachta bez strechy dokáže akcelerovať na stovku za 4,1 sekundy a už tradične dosahovať maximálnu rýchlosť 250 km/h. Do hry však vstupuje Brabus, ktorý si práve túto exkluzivitku zobral do parády, no a výsledkom je opäť veľkolepé dielo. Samozrejme, väčšinová pozornosť sa upriamila do oného dvanásťvalca, čoho výsledkom je zväčšenie objemu zo 6 litrov na 6,3 litrov. Zároveň bola pridaná dvojica nových firemných turbo-dúchadiel, úpravám sa nevyhol ani chladiací systém či 7-stupňová automatická prevodovka. Následne došlo ku kompletnej výmene výfukového potrubia a softvérovým zásahom, čo so sebou vo finále prináša opäť dych-berúce údaje.

Nemecký tuner uvádza, že model pod názvom Brabus 900 Rocker Cabriolet dokáže z pokoja na stovku vystreliť už za 3,9 sekundy. To nie je síce na prvý pohľad ten najšokujúcejší údaj, uvedomiť si ale treba, že ide o automobil s výhradne zadným pohonom. Ešte viac tak zaujme kolónka maximálnej rýchlosti, kde nájdeme hodnotu 350 km/h. To už je trošku iná káva, pričom ako tvrdí Brabus, v tejto disciplíne má isť, spolu s o čosi slabším modelom Brabus 850 Cabriolet, o najrýchlejší 4-miestny kabriolet na svete. Opomenúť nemožno ani dizajnové zmeny. Exteriér aj interiér prešiel viacerými zásahmi, ktoré pridali na agresivite a exkluzivite, najmä ak hovoríme o vonkajších karbónových nadstavcoch - predný splitter, bočné prahy, zadný difúzor, zadnú decentnú odrazovú hranu a zvyšné detaily optického aero paketu. Samozrejme, nechýba poriadne obutie, v prípade exempláru na fotografiách ide o 22'' exempláre Brabus Monoblock F. Pokračovať môžeme nahliadnutím do interiéru, kde dominuje čierna-biela farebná kombinácia, dekóry z pravého dreva, firemné koberčeky a podobne.

Zobraziť galériu 18