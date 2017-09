Barbora Bakošová, Majk Spirit a iné známe osobnosti v outfitoch, ktorými sa môžete pokojne nechať inšpirovať

Nie je to tak až tak dávno, kedy móda nehrala dôležitú súčasť našich životov a bola odsúvaná na druhú/tretiu koľaj, avšak dnes je všetko úplne inak a odzrkadľuje sa to aj na outfitoch známych ľudí. Tí sú často vzorom širokému okruhu zväčša mladších ročníkov, ktorí chcú byť ako ich idoly, a to vrátane obdobného obliekania.

Dnes sme sa práve z daného dôvodu rozhodli vám priniesť ďalší článok zameraný na štýl a vkus uznávaných raperov, krásnych modeliek, úspešných mladých žien či jednotlivcov pohybujúcich v módnom prostredí. Chýbať tak nebudú už v nadpise spomínaní Majk Spirit a Barbora Bakošová, ale ani Rytmus, YAKSHA, Simona Krainová či Monika Bagárová. Poďme teda na to.

Dnes tu máme na úvod celobiely outfit od Majka Spirita, ktorý bol súčasťou jednej z kampaní pre Nike, pričom spoločnosť mu robili aj Karolína Kurková či výnimočná tatérka Bára Cielecká známa pod pseudonymom @duhovka. Fotografie od známej dvojice Mert Alas a Marcus Piggott nie sú málo. Modely Air Force 1 a Air Max 97 zažívajú tento rok veľký nárast popularity, čoho sú si v Oregone vedomí, a preto ich tlačia všetkými možnými cestami. Speezymu danú pracovnú skúsenosť ale môžeme len v dobrom závidieť.

Pri elite našej rapovej scény ešte chvíľku pobudneme, keďže Rytmus v našom výbere azda ani nemôže chýbať a zakaždým vytiahne zo svojho šatníku zaujímavé kúsky. Na záberoch nižšie v mikine Givenchy a hodinkách Rolex.

Redaktorka televíznych novín Veronika Cifrová Ostrihoňová má módu v malíčku, o čom svedčí aj fotografia vytvorená jej manželom na Bratislavskom hrade. Čierne šaty asymetrického strihu atraktívnej plavovláske náramne pristanú a potvrdzuje fakt, že žena nemusí byť kompletne odhalená, aby dokázala zaujať.

Jedna z najznámejších českých modeliek vôbec - Simona Krainová, si prechádzku svojou milovanou Prahou vychutnávala v outfite so športovým nádychom poskladanom z kúskov od KENZO, COS, Chanel či Nike. My rozhodne nemáme čo vytknúť...

Michal "YAKSHA" Novotný nám pomaličky začína odhaľovať najnovšiu kolekciu PAY., ktorá podľa všetkého opäť posunie latku o poriadny kus vyššie a tešiť sa na ňu môžete už na pražskej FASHION DEALã. Nevieme ako vy, ale my sa už začíname poriadne tešiť a držíme palce, aby všetko dopadlo na výbornú.

Horúce Los Angeles a jeho okolité krásy si Karolína Chomisteková užívala len v ľahkých kúskoch, ktoré jej ako vždy aj teraz náramne pristali.

Festival Grape si nenechala ujsť ani naša obľúbená moderátorka Barbora Bakošová a ako môžete vidieť, tak outfitom na seba pútala rozhodne veľa pozornosti, keďže vyzerala naprosto fantasticky.

Dalyb zo zoskupenia HHC zapózoval Lousymu Auberovi v oversized tričku VLONE a teniskách Vans pred nádherným Maserati z dôb dávno minulých a výsledok je výborný.

Na českej rapovej scéne sú zrejme len dvaja ľudia, ktorí módu vnímajú o trochu hlbšie a jedným z nich je Yzomandias a.k.a. Logic milujúci vysokú módu. Zábery nižšie od Kuba Kríža to jasne potvrdzujú, keďže Jakub má na sebe hodvábnu košeľu Louis Vuitton a opasok obľúbeného módneho domu Gucci. Tenisky sú Nike Air Max 97 a samozrejme z Footshopu.

Druhým je bez najmenších pochybností Smack, ktorý okrem vlastného merchu taktiež obľubuje už spomínané Gucci, ale taktiež steetwearové značky.

Minimálne rovnako blízko k vysokej móde ako vyššie spomenutí hudobníci má aj Bronka Baníková, ktorej nemožno uprieť kreativitu pri obliekaní, a to aj napriek tomu, že niekedy to možno trochu preháňa. Outfit nižšie do danej kategórie avšak rozhodne nepatrí, alebo áno?

Atraktívna Monika Bagárová si mimoriadne obľúbila kúsky od slovenského návrhára Michaela Kováčika, o čom svedčí aj nasledujúci záber. Mimochodom, najnovšiu kolekciu uvedeného dizajnéra si môžete pozrieť tu.

PIL C je už na 99% súčasťou rodiny adidas, o čom svedčí najnovšie fotenie kolekcie EQT, ktorá hlási menší návrat ku svojim koreňom.

V šatách od Michaela Kováčika zahviezdila počas Elite Model Look v Prahe taktiež Barbora Franeková. Fráza "To najlepšie na záver" platí v danom prípade úplne do bodky.

