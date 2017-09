Prečo stále mnoho ľudí tvrdí, že Česko používa československú vlajku a čo je za dnešnou podobou tej slovenskej?

Slovenskú vlajku, ktorú používame v našej republike od roku 1993, všetci dobre poznáme. Trikolóra bielej, modrej, červenej a na nej štátny znak, ktorý pozostáva zo strieborného kríža na modrom trojvrší s červeným pozadím. Strieborná farba dvojkríža sa v súlade s pravidlami heraldickej tvorby nahradzuje bielou.

Prečo ale práve takáto kombinácia farieb? Sú totižto typickými farbami pre viaceré vlajky slovanských národov a sú inšpirované Ruskom – tzv. panslovanské farby. Biela farba má symbolizovať mier, čistotu, nepoškvrnenosť, dokonalosť a slobodu. Stálosť, vieru a vernosť symbolizuje modrá a červená predstavuje energiu, silu a krv preliatu za vlasť. Dvojkríž na štátnom znaku je kresťanským symbolom. Je to síce symbol pochádzajúci z Byzantskej ríše, ale na území niekdajšieho Uhorska sa používal už dlhé stáročia. Trojvršie pod ním je modrej farby, avšak predtým bolo aj zelené, strieborné či zlaté. Tieto tri vŕšky sú symbolom našich hôr, konkrétne Tatry, Matry a Fatry. Je teda trochu zvláštne, že máme v slovenskom znaku symbol pohoria, ktoré sa na našom území ani nenachádza. Matra je totiž najvyšším pohorím našich južných susedov.

Naša slovenská vlajka sa ale samozrejme behom dejín vyvíjala. Jej pôvodná podoba obsahovala iba dve farby – bielu a červenú; podobne ako vlajka poľská a pôvodná česká. Inšpirácia veľkým Ruskom prišla v roku 1848. Najväčší, hrdý a k tomu nezávislý štát Slovanov bol vzorom pre ostatné slovanské národy. Tie sa k nemu hlásili aj tým spôsobom, že si osvojili ruské farby.

Počas prvého Slovenského štátu naša vlajka dokonca vyzerala presne ako terajšia ruská. A nebol v tom žiadny rozpor, pretože Rusko ako také vtedy neexistovalo. Bol len veľký Sovietsky zväz so svojou červenou zástavou s kosáčikom a kladivkom. Keď sa však Československo delilo druhýkrát, Rusko bolo už znova na mape aj so svojou vlajkou a my sme museli tú svoju nejako „vytuningovať“. Rovnako ako Slovinci, aj my sme k nej pridali štátny znak a vlajka bola na svete.

Dnes ruská, ale v rokoch 1848 - 1992 vlajka slovenská (neoficiálna aj oficiálna).

Spomínaný štátny znak bol s nami aj po celú dobu, keď sme boli v spoločnej krajine s Čechmi – ako súčasť štátneho znaku Československa. Akurát v rokoch 1960 – 1990 sa úplne zmenil. Ako štátny znak Slovenskej socialistickej republiky vtedy slúžil motív SNP – oheň pod Kriváňom.

Štátny znak Československa a v jeho strede symbol Slovenskej socialistickej republiky.

Štátny znak Československa pred rokom 1960.

A čo československá vlajka, ktorú sme ešte pred 24 rokmi považovali za vlastnú a teraz je vlajkou Česka? Schválne sme to napísali takto. Česko totiž používa československú vlajku. Pôvodná vlajka Kráľovstva českého, ako sme už spomínali, obsahovala farbu bielu a červenú. So vznikom prvej ČSR bolo nutné prijať novú vlajku, ktorá bude dostatočne symbolizovať mladučkú krajinu. Vzala sa teda pôvodná česká vlajka s dvomi pásmi, do ktorej bol vsunutý modrý klin – trojuholník reprezentujúci Slovensko.

Pôvodná vlajka Českého kráľovstva spred roku 1918.

Presne tak. Česká republika si po rozpadnutí Československa našu spoločnú vlajku (napriek porušeniu zákona) ponechala a symbol Slovenska tam má dodnes. Ale čo na tom, veď keď my môžeme mať v štátnom znaku pohorie, ktoré ani nie je u nás... Dnes sa interpretuje modrý klin na vlajke Česka ako symbol historickej oblasti Moravy. To je ale trochu zvláštne, pretože vlajka Moravy obsahuje dve farby – červenú a žltú. Žeby bolo Čechom za nami až tak smutno? :)

Vlajka Moravy.

Takže je táto vlajka česká alebo československá?

Musíme však dodať, že medzi národné moravské farby patrí aj modrá a dokonca na prelome 19. a 20. storočia používala Morava takú istú trikolóru ako Slovensko. A tiež vlajka Protektorátu Čiech a Moravy obsahovala bielu, červenú a modrú. Takže, uzavrime to tak, že sa na našich bratov nehneváme. Vlajku majú krásnu. A rovnako aj tá naša vyzerá k svetu!

No a zakončíme to ešte jednou zaujímavosťou. Naše národné farby sú tak rozšírené aj na iných vlajkách, že v celej Európe nenájdete žiadnu krajinu, ktorá by nemala s nami aspoň jednu spoločnú farbu na svojej zástave. K tomu prikladáme ešte pár zaujímavých európskych máp.

Krajiny Európy s bielou farbou na vlajke.

Krajiny Európy s odtieňami modrej farby na vlajke.

Krajiny Európy s odtieňami červenej farby na vlajke.

Krajiny Európy so odtieňami zelenej farby na vlajke.

Krajiny Európy s čiernou farbou na vlajke.

Krajiny Európy s odtieňami žltej (oranžovej) farby na vlajke.