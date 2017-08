Vladimir 518 predstavuje nevydanú skladbu z neúspešného spoločného projektu s Toxxxom. Paradoxne nesie názov Kamaráti

Medzi pražským labelom BiggBoss a Hugom Toxxxom to už zopár týždňov vrie, no aj napriek tomu ostáva pravdou, že stále poriadne nevieme, o čo vlastne ide. Nevedia to chalani z PSH a očividne ani sám Hugo, ktorý toto všetko začal a odniesli si to fanúšikovia konzumujúci zavádzajúce informácie a polopravdy. Tí síce samozrejme konečne oceňujú, že sa niečo deje a prebiehajúci beef si užívajú, no v konečnom dôsledku utrpí v prvom rade český rap ako taký. Už sme sa dočkali priameho disstracku od Huga, ktorý bol venovaný priamo Trafikovi a následne sa ozval aj James Cole. Odpoveď od Vladimira a Oriona na seba nenechala dlho čakať a práve dnes očakávame vyvrcholenie.

Vladimir 518 prekvapivo zverejňuje skladbu z nevydaného projektu, na ktorom pracoval už dávnejšie spoločne s Hugom Toxxxom. Hotových však bolo len sedem vecí a album nikdy nedostal ani len náznak finálnej podoby. Dnes sme sa však dočkali jednej plnohodnotnej skladby. Tá paradoxne nesie názov Kamaráti a primárne je odkazom pre odpadlíka z labelu, ktorému sa zatiaľ stále nepodarilo vysvetliť, prečo sa vlastne hnevá. O 18.00 by však mal vydať ďalší diss, a tak sa to možno konečne naozaj dozvieme. A niečo pre vás máme pripravené aj my.