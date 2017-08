V Kanade si do pasu môžeš najnovšie zapísať pohlavie X. Tretia možnosť má slúžiť ľuďom, ktorí sa neidentifikujú ako muži ani ženy

Kanaďania si od 31. augusta budú môcť na svojich pasoch v kolónke pohlavie vybrať tretiu možnosť. Miestna vláda sa rozhodla vyjsť v ústrety obyvateľom, ktorí sa neidentifikujú ako muži ani ženy a namiesto písmen M (muž) alebo F (žena) si do pasu nechajú zapísať písmeno X. Kanada tak chce uľahčiť tejto skupine ľudí interakciu so štátnymi orgánmi a písmeno X sa bude môcť nachádzať niele na pasoch, ale aj na ďalších dokumentov pochádzajúcich z inštitúcie Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC).

Do momentu, kým bude inštitúcia pripravená na tlač úplne nových dokumentov si budú môcť obyvatelia dodatočne a dočasne označiť svoje pasy písmenom X, ak písmená M a F neodrážajú ich identitu. Kanada tieto kroky odôvodňuje so slovami, že jej obyvatelia by sa nemali absolútne báť vyjadriť svoju identitu, nech už je akákoľvek, a predchádzanie diskriminácie založenej na rodovej identite už ošetril aj zákon Bill C-16 schválený ešte v júni. Zavedenie písmena X je podľa kanadského ministra Ahmeda Hussena dôležitým krokom k dosiahnutiu všeobecnej rovnosti medzi obyvateľmi bez ohľadu na identitu.

“The designation was added to advance “equality for all Canadians regardless of gender identity or expression.’”https://t.co/OLstvu2CTR — Sara Ramirez (@SaraRamirez) 29. srpna 2017