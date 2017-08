Členové sekty Heaven’s Gate spáchali hromadnou sebevraždu ve víře, že se díky tomu dostanou na prolétající vesmírnou loď

26. března (marec) 1997 dorazila do rozlehlého panství v Kalifornii první policejní jednotka. Před očima se jim naskytl děsivý pohled. V budově, která patřila náboženské skupině Heaven’s Gate, nalezli 39 mrtvých. Nešlo však o čin masového vraha, nýbrž o dobrovolnou hromadnou sebevraždu. Nepochopitelný akt si okamžitě získal pozornost médií a postupem času se veřejnost dozvěděla celý znepokojivý příběh sekty Marshalla Herffa Applewhitea a Bonnie Nettles, která spojovala apokalyptickou křesťanskou víru s UFO.

Vznik Heaven’s Gate neboli Nebeské brány můžeme počítat od začátku 70. let, kdy se její zakladatel Marshall Applewhite zotavoval z infarktu. Údajně se měl dostat do stavu klinické smrti a tento zážitek ho vedl k přesvědčení, že on a jeho sestřička Bonnie Nettles jsou dvojicí, o níž referuje Zjevení Janovo. Pacient a sestřička si skutečně rozuměli, začali si přezdívat Bo a Peep a v roce 1975 společně založili náboženskou sektu nazvanou Human Individual Metamorphosis (HIM). Následovaly cesty po celých Spojených státech, během nichž se snažili rekrutovat nové členy. Po nějakém čase, kdy už měla skupina početnější základnu, se hromadně vydali do pouště v Coloradu, aby stihli přistání UFO. Nikdy se ho však nedočkali.

V roce 1985 potkal Applewhitea hluboký smutek. Jeho dlouholetá společnice Bonnie Nettles zemřela na rakovinu. To ho jen přimělo více se zabrat do studia náboženství a do vylepšování struktur vlastní sekty. Jeho snahy nakonec vedly k založení nové skupiny v roce 1993, kterou nazval Total Overcomers Anonymous a později přejmenoval na Heaven’s Gate. Nová sekta měla daleko ofenzivnější postoje a varovala před blížící se očistou celého lidstva. Díky jejich šokující podstatě a finanční nezávislosti, kterou si udržovali tvorbou internetových stránek, začala rychle růst jejich členská základna.

Učení Heaven’s Gate pravilo, že před 2 tisíci lety byla planeta Země navštívena mimozemskými bytostmi z Nebeského království, přičemž mysl Ježíše Krista byla řízena jedním z těchto návštěvníků. Applewhite pak tvrdil, že se tyto bytosti po dlouhých letech opět vrátily, nacházejí se na naší planetě a on sám je nyní ovládán stejnou mimozemskou myslí jako kdysi Ježíš Kristus. Začal si říkat Do a své příznivce informoval o tom, že Země bude v blízké době očištěna. Stávající život bude zcela vyhlazen a započne úplně nový.

Podle jeho učení existoval jediný způsob, jak přežít přicházející apokalypsu a dosáhnout toho, aby se člověk přenesl na již očištěnou a znovuzrozenou Zemi. Záchrana měla přijít společně s blížícím se průletem komety Hale-Bopp kolem planety. V ní se podle Applewhitea skrývala kosmická loď, připravená vzít jej a jeho následovníky na další úroveň lidské existence. A ačkoli byla sebevražda v kodexu Heaven’s Gate zapovězena, Applewhite došel k přesvědčení, že jiným způsobem se na prolétající vesmírnou loď nedostanou. Lidské tělo pro něj byla jen schránka a dočasná nádoba pro duši a konečným oddělením od lidské schránky měla být smrt.

Sekta žila společně na obrovském panství o rozloze více než 12 tisíc metrů čtverečních v Rancho Santa Fe v Kalifornii. Veškeré majetky byly společné a všichni uvnitř společenství si říkali bratře a sestro. Navíc, nejméně šest mužů ze sekty se na vlastní náklady vydalo do Mexika, kde se nechali vykastrovat, aby potlačili svou hříšnost. Jejich život probíhal v pravidelném striktním režimu a vše se pomalu schylovalo ke kolektivní oběti. Ta nastala v průběhu tří dnů, kdy členové sekty postupně spáchali sebevraždu. 24. března se jich zabilo patnáct, dalších patnáct 25. března a devět 26. března, včetně samotného Applewhitea. Kvůli šílené víře tak propadlo životem 21 žen a 18 mužů.

Poslední prohlášení členů sekty před smrtí

Sebevražedná metoda sestávala ze smíchání nadrcených prášků na spaní s jablečnou šťávou nebo pudinkem a jejich následné konzumace a zapití vodkou. Členové sekty, kteří zatím zůstávali naživu, je pak dusili polštářem, aby se ujistili, že skutečně zemřou. Mrtvoly byly položeny na postele a přes jejich hruď byl přetažen fialový pruh látky. Všichni na sobě měli černou košili, stejné kalhoty a zbrusu nové tenisky Nike Decade. Každý člen měl v kapse bankovku v hodnotě 5 dolarů a 3 25centové mince.

Applewhite sám sebe považoval za kapitána a označoval se jako Admirál, který odvede svou posádku k lepšímu životu. Na košilích měli všichni vyšitý nápis Heaven’s Gate Away Team. Zdálo by se, že si Applewhite vypůjčil něco ke své víře ze sci-fi seriálů a filmů jako Star Trek. K tomu se váže i fakt, že bratr Nichelle Nichols, herečky Lt Uhura ze Star Treku, byl členem sekty a taktéž spáchal sebevraždu. Jeden ze členů, Rio Di Angelo, byl vybrán, aby zůstal na živu a šířil dále poselství. Kromě něj přežili i Wayne Cook a Charlie Humphreys, ti však spáchali sebevraždu o několik dní později.

Tento příběh, který zní jako z nepovedeného hororového filmu, však ani po letech úplně neskončil. Na internetu stále můžete najít jejich stránku. A na jejich maily stále kdosi odpovídá.