Zapoj sa do futbalového turnaja adidas Nemeziz Battle a vyhraj zájazd na zápas do Berlína

Futbalové turnaje formátu futbox sa u nás v poslednom období stali veľmi populárnymi, a tak si adidas prichystal ďalšiu zaujímavú udalosť. Už túto sobotu, 26.8.2017, sa na bratislavskej Mágio pláži na Tyršovom nábreží odohrá turnaj adidas Nemeziz Battle, ktorého súčasťou sa môžeš stať i ty v prípade, že spĺňaš isté podmienky. Tie si priblížme nižšie, najprv si totiž povedzme niečo o samotnom turnaji.



Mechanika súťaže je nastavená na 1 proti 1 a zápas v klietke pozostáva z 3 disciplín - žonglovania (rôznymi časťami tela), futboxového zápasu a panna challenge (jasličky). Hráč, ktorý zvíťazí vo viacerých z týchto 3 súbojov, sa stane víťazom zápasu. Každý súboj trvá 60 sekúnd a prítomný bude i rozhodca, takže o fair play sa netreba obávať. Hrať sa bude najprv skupinová fáza a následne play-off. Zo skupinovej fázy postupujú prví dvaja. Za každý vyhraný zápas v skupinovej fázy si hráč pripíše 3 body, za remízu 1 a za prehru 0. Vo vyraďovacej, logicky, postupuje iba výherca.

Do turnaja sa môžeš zapojiť každý, kto dovŕšil vekovú hranicu 16 rokov, avšak počet súťažiacich je limitovaný na 40. Keď sa naplní limit 40 hráčov, ostáva ešte 10 miest pre náhradníkov. Treba sa, samozrejme, zaregistrovať na nasledovných miestach:

1. Top4Football na Grösslingovej 7 v Bratislave, kde vyplníš registračný formulár a bude overený tvoj vek. Ak sú tieto miesta pre teba nedostupné, existuje i možnosť online registrácie cez e-mail maly@top4football.sk. Novinky sleduj na facebook udalosti.

2. Osobne vo FUTBALSHOP, na ulici Bajlkalská 5, Bratislava, alebo emailom na futbalshop@futbalshop.sk; ba@futbalshop.sk. Sleduj novinky aj na facebook udalosti.

Samotný turnaj odštartuje o 10:00 ráno, no hráči musia byť prítomní už od 9:00, aby sa pripravili. Každý sa nahlási pri svojom stánku (podľa toho, kde sa registroval) a dostane adidas štartovací balíček, pozostávajúci z dvoch tričiek, a hostesky mu odovzdajú kupón na jedlo a 2 pollitrové nápoje. Koniec je plánovaný na 19:00 až 20:00, kedy budu odovzdané ceny. A aká je vlastne výhra? Zájazd na futbalový zápas do Berlína a stretnutie s Ondrejom Dudom. Plus, 6 najlepších hráčov bude mať možnosť reprezentovať Slovensko na adidas Tango League vo Varšave.