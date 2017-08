Porsche prichádza na trh so špecifickým lakom, za cenu ktorého by ste si kúpili ďalšiu 911-ku

Posledné roky sú na automobilky kladené čoraz väčšie nároky, keďže na trhu je stále viac a viac zákazníkov, ktorí si potrpia na slušný nadštandard. Odpoveďou na to sú nielen nekonečné príplatkové ponuky (najmä v prípade prémiových značiek), ale aj množstvo dvorných úprav a divízií zaručujúcich exkluzivitu nad rámec štandardnej výbavy. Dôkazom toho je množstvo do posledného detailu vyšperkovaných vozidiel, no a obdobne je na tom aj Porsche. To totiž nedávno premenovalo svoju špeciálnu divíziu pre najnáročnejších na Porsche Exclusive Manufaktur a v týchto dňoch informuje o veľmi zaujímavej položke výbavy.

Divízia síce predčasom predstavila vylepšený model 911 Turbo S s navýšeným výkonom na úroveň 446 kW / 607 koní, tentokrát je vo veci "štandardné" Turbo S s výkonom 580 koní. Jeho pointou je ale nový zelený lak Python Green s decentne perleťovým efektom a jedinečnou hĺbkovou štruktúrou. Ide o odtieň z kategórie Chromaflair, ktorá ponúkne daný efekt aj v prípade modrej, fialovej a zlatej farby. Porsche plánuje tento "chameleónový" lak aplikovať len na 5 svojich vozidiel ročne, čomu sa pri jeho cene nedá ani čudovať. Porsche Exclusive Manufaktur si totiž tento netradičný lak cení na, a teraz sa posaďte, 82 645,50 €! Krikľavo zelená farba je dokonca drahšia ako doposiaľ najdrahší lak od Porsche, keďže šepcifický strieborný lak Liquid Metal Blue Chrome typický pre hyperšport 918 Spyder stál "len" 55-tisíc €. Za cenu nového odtieňa by ste si tak vedeli kúpiť nielen približne 8 úplne nových Fabií, ale dokonca aj základnú 911-ku Carrera. Nuž...