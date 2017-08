Tuk vo fľašiach, hadičky v tele a krv na stenách. Odvrátenú stránku plastických operácií zachytila svojím fotoaparátom kórejská umelkyňa

Za krásu sú ľudia ochotní trpieť. Juhokórejci nie sú žiadnou výnimkou, skôr naopak - so starostlivosťou o svoj zovňajšok to často preháňajú až do absurdných rozmerov. Plastickí chirurgovia si mädlia ruky, nakoľko trend vyzerať čo najmenej ázijsky im neustále generuje príval nových klientov. Silikónové prsné implantáty, vrásky, liposukcia, úprava kútikov oka, nosa či pier. To je len malý výber z výkonov, ktoré sú ľudia na súkromných klinikách ochotní podstúpiť aj za cenu bolesti a neistých výsledkov. Nie nadarmo sa juhokórejská metropola Soul považuje za mekku plastickej chirurgie.

Umelkyňa Ji Yeo sa rozhodla prostredníctvom fotografií zmapovať odvrátenú stránku skrášľovacích procedúr a nafotiť obyvateľky Soulu počas prebiehajúceho procesu. Ako sama hovorí, snažila sa zaznamenať bolesť a emócie, ktoré boli všade naokolo. Za všetky spomeňme príklad mladej ženy, ktorá v priebehu šiestich mesiacov podstúpila celkovo 16 plastických operácií. Podľa jej slov nejde o ojedinelý prípad, keď sa situácia vymkne človeku spod kontroly.

Pacienti s fotením súhlasili výmenou za to, že im v priebehu kritických dní bude Yeo plne k dispozícii, aby mali počas zotavovania sa čo najväčší komfort. ,,Chodila som do lekárne, varila im polievku, vozila do hotela a na kliniku. Jedna zo žien u mňa strávila celý týždeň". Umelkyňa tvrdí, že ženy, s ktorými mala možnosť stráviť pomerne citlivé okamihy, sú vysoko motivované a neváhajú sa zadĺžiť vysokými pôžičkami, len aby z kliniky odchádzali so zväčšenými prsiami či o niekoľko kilogramov ľahšie. Neuvedomujú si pritom riziká častej anestézie ani vedľajších účinkov operácií.