Viceprezident Samsungu je vo väzení. Odsedieť si môže viac než 10 rokov

Samsung zaznamenal s najnovším smartfónom Galaxy S8 rekordné zisky. Ich akcie za posledný rok stúpli približne o 32 percent a spoločnosť sa až na obrovské pochybenie s phabletom Galaxy Note 7 vyvíja tým správnym smerom. Takto to aspoň vidíme z hľadiska čísel. Kórejská republika však v súčasnom mesiaci zažije súdny spor označovaný ako proces storočia, ktorý sa týka práve viceprezidenta Samsungu, Lee Jae-yonga. Ten si od februára užíva väzenskú celu, pričom samotný zatykač na jeho meno bol vydaný už v januári.

Po skončení Kórejskej vojny v roku 1953 to boli práve konglomeráty ako Samsung, ktoré výrazne pomohli vzostupu ekonomiky v krajine. Tento prínos si dobre uvedomoval aj otec Jae-yonga a zároveň súčasný prezident Samsungu, Lee Kun-hee. Počas aktívneho pôsobenia nemal najmenší problém s rôznymi daňovými únikmi či úplatkami smerovanými k najvyšším hlavám v republike. Za tieto kriminálne činy bol dvakrát odsúdený a to konkrétne v roku 1996 (podplácanie bývalého prezidenta) a v roku 2009 (obrovský škandál súvisiaci s daňovými únikmi Samsungu). V oboch prípadoch mu podľa zákona hrozili nemalé tresty odňatia slobody, no vzhľadom na pomyselný status národného hrdinu z toho vykĺzol iba s podmienečným trestom a následnou milosťou od prezidenta.

Lee Kun-hee

Embed from Getty Images

V prípade jeho syna, viceprezidenta Lee Jae-yonga, je však situácia úplne iná. Po smrti otca nastúpi Lee na post prezidenta alebo tiež predsedu Samsungu s hodnotou 440 miliárd eur a aby sa mu naďalej podarilo aspoň čiastočne vyhýbať daniam, pokúsil sa aplikovať rovnaký vzorec na medzičasom odvolanú prezidentku Pak Kun-hje. Úplatok s hodnotou 54,2 miliónov eur venoval Samsung dvom neziskovým organizáciám, ktoré riadila dôverníčka bývalej prezidentky. Očividné politické ťahy však verejnosť už viac nedokázala tolerovať, a tak začali padať hlavy. Kun-hje spolu s Jae-yongom momentálne sedia už niekoľko mesiacov vo väzení, pričom o osude Jae-yonga rozhodne trojčlenný súdny zbor 25. augusta.

Lee Jae-yong

Embed from Getty Images

Juhokórejské obyvateľstvo si jednoducho nemyslí, že by sa podobné činy mali naďalej akceptovať. Podobný scenár ospravedlnenia trestu totiž nie je výnimkou z pravidla, ale skôr bežnou rutinou v prípade prominentných podnikateľov. Rovnako naľahko odchádzal zo súdnej siene predseda skupiny Hyundai Motor Group, Chung Mong-koo, odsúdený za spreneveru v apríli 2006. Neraz sa v krajine praktikovalo pravidlo 5-ročného podmienečného odkladu trojročného výkonu trestu odňatia slobody, avšak spolu s nepísaným pravidlom zrušenia podmienky už po niekoľkých mesiacoch.

Na rozdiel od svojho otca sa povráva, že si Jae-yong svoj trest skutočne odsedí. Horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody je v tomto prípade až 12 rokov. O dočasnom konečnom rozhodnutí súdu vás budeme informovať, každopádne, neistej budúcnosti konglomerátu sa obávať pravdepodobne nemusíte.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images