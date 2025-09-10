Značka posunula svoje zariadenia na vyššiu úroveň a ja som to mohla vidieť na vlastné oči.
Keď som zistila, že mám exkluzívnu možnosť ísť do Berlína na jeden z najväčších veľtrhov elektroniky na svete, moja odpoveď bola jednoznačná. IFA (Inovation For All) je významná udalosť pre všetkých nadšencov spotrebičov, gadgetov a technológií, aké v bežnom živote nevidíš.
Práve tu pred niekoľkými dňami Samsung predstavil technologické novinky, ktoré si prišli pozrieť influenceri a médiá z celého sveta – a ja som mohla byť medzi nimi. V nasledujúcich riadkoch sa dozvieš, čo všetko značka odhalila, čo som vyskúšala a pri ktorých vychytávkach som si povedala „WOW.“
Samsung v Berlíne predstavil nové elektronické spotrebiče Bespoke AI, smartfón Samsung Galaxy S25 FE a tablety Samsung Tab S11. No ukázal aj to, ako ťa AI-čko v týchto zariadeniach dokáže odbremeniť od bežných činností. O nich ti poviem nižšie.
Domácnosť, o ktorú sa nemusíš skoro vôbec starať
V hlavnej pasáži Samsung som si pozrela a vyskúšala všetky novinky naživo. Priestor bol naozaj nádherný, futuristický a rozdelený na niekoľko sekcií, ktoré sa týkali self-care a domácnosti.
V „kuchynskej“ časti vystavovali smart chladničky Bespoke AI, ktoré ma dosť prekvapili. Okrem toho, že majú v sebe zabudovaný tablet, disponujú funkciami, ktoré môžu byť game-changerom každej kuchyne.
Napríklad ak chceš vidieť jej obsah, nemusíš ju otvárať – ukáže ti to na tablete (výhoda aj pre tých, ktorí omylom nechávajú dvere chladničky pootvorené). Okrem toho ti všetky potraviny zmapuje a keď nebudeš vedieť, čo navariť, chladnička ti pomocou AI odporučí recepty. Čo je tiež dosť cool sú dvere, ktoré sa otvoria a zatvoria na hlasový povel.
Samsung posunul o level vyššie aj domáce práce, napríklad pranie. Bespoke AI Laundry Combo je práčka a sušička v jednom zariadení, ktoré dokáže rozoznať materiál či úroveň znečistenia a podľa toho automaticky prispôsobí režim prania, čo ušetrí čas aj energiu. Okrem toho ťa informuje, koľko energie ti ušetrila a na diaľku ti povie, kedy sa skončil cyklus.
O prach a nečistoty sa postará nový špičkový robotický vysávač Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra. Nielenže povysáva, ale pomocou 100 °C horúcej pary eliminuje až 99,99 % baktérií. Pomocou umelej inteligencie dokáže rozoznať objekty a nastaviť lepšiu trasu čistenia. Ovládať ho môžeš aj na diaľku.
Napríklad keď odídeš z domu, automaticky sa spustí robotický vysávač Samsung a vypnú sa spotrebiče, ktoré nemusia byť zapnuté. Keď sa budeš vracať domov, SmartThings ti v klimatizácii nastaví teplotu a privíta ťa príjemný chládok. Inak povedané, SmartThings je „mozog“ inteligentnej domácnosti, ktorý sa prispôsobí podľa tvojich potrieb a nastaví ti rutinu. ✨
Dozvedela som sa, že Samsung spolupracuje s firmami, ktoré vytvárajú mobilné domy. Na IFA 2025 som si mohla pozrieť koncept AI domácnosti v takzvanom „Smart Modular Home,“ ktorý pozostával z obývačky, kuchyne, kúpeľne, spálne a pracovne:
Nová éra displejov
Samsung mení aj spôsob, akým pozeráš televíziu či hráš hry. Jednou z noviniek bol prvý televízor s technológiou Micro RGB na svete, vďaka ktorej uvidíš žiarivejšie farby a lepší kontrast tvojho obľúbeného filmu. Ak napríklad ideš pozerať staršiu snímku s nižšou kvalitou obrazu, AI-čko ho premení na 4K verziu.
Aké by to bolo, keby si si mohol odniesť televízor ako kufrík? Novinka Samsung The Movingstyle je televízor na pohyblivom stojane, ktorý odnesieš kamkoľvek (napríklad do kúpeľne pozerať nejaký chill film alebo na záhradu počas letného večera). Tento ľahký televízor môžeš zo stojana odopnúť a premiestniť ho v jednej ruke pomocou rukoväte, ktorá slúži aj ako flexibilný stojan.
Dobrú chvíľu som strávila pozeraním sa na „sci-fi holografické“ obrazy v sklenených vitrínach, o ktorých som sa dozvedela, že je to technológia Transparent MICRO LED, ktorá funguje na malých mini LED svetielkach. Vyzerá to aj ako cool doplnok do bytu.
V gaming sekcii, som bola mimo z monitora, ktorý zobrazoval hru v 3D hĺbke a vo viacerých vrstvách – mala som pocit, že mám na sebe špeciálne 3D okuliare. Zaujal ma aj malý laserový projektor The Premiere 5, ktorý premenil akýkoľvek povrch na dotykovú plochu:
Nový smartfón a tablet
Hviezdou medzi novinkami je Samsung Galaxy S25 FE – ľahšia, tenšia verzia S25 s nadupanými funkciami. Toto zariadenie je pre teba skvelou voľbou, ak chceš mať prémiový telefón za zlomok ceny.
Samsung Galaxy S25 FE je vybavený vylepšeným 12 MP predným fotoaparátom na dokonalú selfie a trojicou zadných fotoaparátov (12 MP, 50 MP a 8 MP). S technológiou ProVisual Engine a Super HDR máš zaručené, že tvoje momenty budú ostré, bohaté na farby, a to aj v noci.
Niekto vošiel do fotografie alebo ti hluk okoloidúceho auta pokazil video? Pomocou AI generatívnych úprav posunieš alebo vymažeš akýkoľvek objekt zo snímky a odstrániš neželaný hluk z videí – úpravy sú prirodzené a na nerozoznanie od reality.
Značka predstavila aj nové štýlové modely tabletov série Galaxy Tab S11, ktoré sú ako stvorené na multi-tasking a produktívnu prácu – či už je to písanie, kreslenie alebo vytváranie tabuliek. Tablety sú mimoriadne tenké, mala som pocit, akoby som držala v ruke časopis.
Prekvapilo ma vylepšené pero S pen, ktoré bolo na nerozoznanie od bežnej ceruzky. Veľmi dobre sa mi s ním kreslilo po displeji a bleskovo som si menila typy štetcov aj farby, čo je skvelé, keď potrebuješ niekomu rýchlo ukázať tvoj nápad. Umelá inteligencia Gemini a Galaxy AI je v týchto zariadeniach samozrejmosťou, takže som si z mojich skíc generovala obrázky v rôznych štýloch.