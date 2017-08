Investícia vo výške necelých 20-tisíc eur dokáže premeniť menšie bývanie na nepoznanie. Pražský minibyt je toho jasným dôkazom

Koľko priestoru na bývanie potrebuje mladý človek pre život v meste? Život bez záväzkov, s množstvom koníčkov a záujmov? Pravdepodobne málo. Možno ešte menej než málo. Dokonca ho môže zdieľať s niekým druhým. A stále sa zmestia. Čas strávený v interiéri domova sa zúžil na čistých 8 hodín spánku. Zvyšok dňa si užívame v interiéri kancelárií, kaviarní, reštaurácií a barov. S klesajúcim počtom zakúpených metrov štvorcových tiež klesajú nároky bankových hypoték. Tak by 25 metrov štvorcových na 25 rokov malo stačiť.

Parametre bytu sú ideálne. Keď je vo vzťahu dusno, je možné vyvetrať štyrmi oknami s výhľadom do vnútrobloku. Do osem metrovej skrine schováte úplne všetkých kostlivcov. Uprostred garsónky nájdeme rozkladací stôl pre bandu priateľov z facebooku. Intimitu kúpeľne zaistí pri horúcej sprche samozahmlievacie sklo. Na pavlači nechýba sklad na hromadenie nezmyslov. Cez víkend je možné prezlieť posteľ, zamknúť drahé kovy do trezoru a prenajať byt cez Airbnb a na výlet je zarobené.

So vzhľadom sa nikto veľmi nemaznal. Strakatý dub bol v zľave, nábytok sa skoro celý vyskladal z IKEA a dlažbu obkladač takmer položil naopak, kvôli podobnému vzhľadu rubu a líca. Kvôli nedostatku omietkovej zmesi zostal na stene obraz pôvodného muriva. Nesmieme však zabudnúť na špe(r)k interiéru – na výklopnej skrini si stolári zamakali.

Byt je manifestom, skúsenosťou a pádnym argumentom mladého architekta, ktorý bude na jednaniach s klientmi môcť raziť heslo „Áno to sa zmestí!“

Pôdorys bytu





Vizualizácie návrhu

Autori: Ing. arch. Jakub Heidler

Spolupráca: Ing. arch. Stanislav Heidler & Ing. arch. Blanka Heidlerová



Podlažná plocha: 25 metrov štvorcových

Návrh a realizácia: 2016-2017 / 2017

Investičný náklad: cca 19 200 eur

