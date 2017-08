Symfonický orchester a slovenský rap? Rytmus si plní sen, búra hranice hudobných žánrov a posúva úroveň živých vystúpení

Rytmus vydal v novembri minulého roku veľmi zásadný sólový album s názvom Krstný otec, na ktorom nám opäť dokázal svoje kvality a potvrdil svoju pozíciu v rámci československej nielen rapovej, ale aj hudobnej scény ako takej. Zároveň sme si už mali možnosť všimnúť, že ho čoraz viac baví venovať sa netradičným projektom obrovských rozmerov a vyžíva sa v experimentovaní, čo vedia ľudia aj patrične oceniť. Počas aktuálne prebiehajúcej festivalovej sezóny ho napríklad máme možnosť vidieť a počuť spoločne so živou kapelou a o tom, že im to ladí perfektne, ani nemusíme pochybovať.

Aby toho však nebolo málo, člen Kontrafaktu teraz posúva hranice živých vystúpení na úplne inú úroveň. V závere tohto roku sa totiž jeho fanúšikovia môžu tešiť na jedinečné vystúpenie, ktoré spojí klasickú hudbu a slovenský rap. Rytmus predstaví za sprievodu symfonického orchestra svoje najväčšie hity v bratislavskej Incheba Expo Aréne už 26. decembra a všetko nasvedčuje tomu, že tento koncert bude prepisovať históriu. Sám tvrdí, že sa k niečomu takému odhodlával veľmi dlho a musel dospieť, aby sa tento jeho sen zmenil v realitu. Lístky sú v predaji od dnešného dňa v sieti Ticketportal.