10 najlepších zápasov legendárneho Vladimira Klička. Pre súperov bol strašiakom dlhé roky

Podobne ako ďalší boxerskí velikáni Muhammed Ali, George Foreman či Joe Frazier dokázal aj Vladimir zažiariť na olympijských hrách a uchmatnúť pre svoju krajinu zlatú medailu. Bola to zároveň vôbec prvá olympiáda, na ktorej mala Ukrajina zastúpenie. Nepochybne sa preto jednalo o veľkú udalosť nielen pre samotného Klička, ale aj pre celý ukrajinský národ. Najskôr si poradil s americkým a švédskym súperom, aby v semifinále narazil na jemu dobre známu značku z Ruska. Alexei Lezin ho dokázal predtým poraziť vo finále majstrovstiev Európy. Tentokrát mu však Kličko nedal šancu a dokráčal až do priameho boja o zlato, kde nezaváhal ani proti Paea Wolfgrammovi v pomere 7-3 na body. Nad týmto súperom si pochutnal aj o štyri roky neskôr, keď ho už v profiringu, knokautoval hneď v prvom kole.

Valentín

Po šestnástich víťazných zápasoch medzi profesionálmi sa stretol s Marcusom McIntyrem. Americký pästiar mal v pláne túto peknú sériu ukončiť. Zápas sa v nemeckom Stuttgarte konal na Valentína, ale Američan by si určite vedel predstaviť sladšie chvíle ako tie, ktoré vtedy prežíval. Vladimir Kličko mu počas celého zápasu znepríjemňoval život. Američanovi sa však darilo odolávať útokom až do 3. kola. Vtedy inkasoval niekoľko tvrdých ľavých direktov a po jednom z nich sa pobral k zemi. Budúca legenda mohla následne vôbec po prvýkrát zdvihnúť nad hlavu titul WBC v ťažkej váhe.

Byrd & Byrd II

Dva roky po prvej prehre v jeho profesionálnej kariére s Rossom Purittym dostal "Doktor Oceľové kladivo" príležitosť zabojovať o titul majstra sveta organizácie WBO v ťažkej váhe. Cestu mu však skrížil mimoriadne húževnatý súper. Chris Byrd nielenže porazil jeho brata Vitaliho, ale ešte mu aj stihol zobrať opasok. Motiváciu mal teda Ukrajinec obrovskú. Američan odolával útokom až do 9. kola, keď dva ľavé direkty nasledoval pravý hák. Po takejto dávke by sa nejeden borec ocitol na zemi a ani Byrd sa tomu nevyhol. V boji však dokázal pokračovať. Kličko na neho mal možnosť z vrchu pozerať ešte raz, koniec to ale neznamenalo ani tentokrát. Na body to však stačilo, a tak sa mladší z bratov Kličkovcov mohol radovať.

Uplynulo šesť rokov po ich prvom meraní síl a obaja borci sa stretli opäť. Zatiaľ čo Američan odvtedy zvládol preskočiť všetky svoje prekážky, tak na opačnej strane Kličko zaznamenal hneď dve šokujúce prehry. Tú prvu mu pripravil Corrie Sanders, keď ho knokautoval v 2. kole. Lamonovi Brewsterovi sa to podarilo o tri kolá neskôr. Kličkova aura neporaziteľnosti bola tým pádom razom preč a začalo sa pochybovať o tom, či sa na boxerský trón dokáže ešte niekedy vrátiť. Ukrajinec dal všetkým kritikom tu najlepšiu možnú odpoveď, keď v 7. kole ukončil súboj technickým KO a zabezpečil si tak ďalší titul majstra sveta.

Nigérijská nočná mora

Zápas z roku 2005 proti Samuelovi Peterovi označil Vladimir svojho času za najťažší v kariére. "Nigérijská nočná mora", ako znie Peterova prezývka, v tej dobe knokautoval boxera za boxerom a išiel z neho strach. V samotnom súboji sa mu dokonca Klička podarilo položiť na lopatky hneď v troch prípadoch. Po konci zápasu sa však rozhodcovia v bodovaní rozhodli prikloniť na stranu ukrajinskej legendy. V roku 2010 si obaja pästiari stihli strihnúť repete a opäť úspešnejšie pre skúsenejšieho matadora. Pred zápasom síce Afričan vyhlasoval, že sa Ukrajinec z jeho úderov už nepozviecha, ale napokon to bol práve on, kto bol knokautovaný v 10. kole, pričom po zápase musel byť prevezený do nemocnice.

Ibragimov

Slávna Madison Square Garden zažila hneď niekoľko Kličkových konfrontácií so súpermi. Avšak jedna z nich výraznejšie vyčnieva. Keď sa na mieste, kde svoje domáce zápasy hrávajú hokejoví Rangers či basketbaloví Knicks stretol Kličko s Ibragimovom, očakával sa vyrovnaný boj. Od ruského protagonistu Sultana Ibragimova si fanúšikovia sľubovali veľa. Strieborná medaila na olympiáde a dlhá 23-zápasov trvajúca neporaziteľnosť mali byť predpokladom úspechu. Ukrajinec dokonale zúžitkoval svoju výškovú aj váhovú prevahu a súperovi nedal žiadnu šancu. Dokráčal si tak k jubilejnému 50. víťazstvu v profiringu a k titulom federácií IBF a WBO. Ibragimov túto prehru znášal len veľmi ťažko a následne sa rozhodol ukončiť kariéru.

Haye vs "B*tchko"

S Britom Davidom Hayem sa nikdy nemali príliš v láske. Ešte dlho predtým, než ich spoločný súboj v ringu stihol začať, mali za sebou už niekoľko slovných prestreliek. Aj keď treba povedať, že tlak dvíhali hlavne Hayeho činy. Priezvisko svojho rivala premenoval na "B*tchko" a takisto nosil tričko zosmiešňujúce oboch bratov. Logickým vyústením toho všetkého bol preto vzájomný súboj. Dvanásť kôl trvajúci tuhý boj zvládol lepšie Ukrajinec, ale v poradí 50. knokaut, ako sľuboval pred zápasom, nedosiahol. Haye po zápase síce uznal Kličkovu kvalitu, ale aj napriek tomu sa posťažoval. Za dôvod prehry uviedol opuchnutú nohu, vďaka ktorej nemohol podať maximálny výkon. Na dôkaz svojich slov prítomným novinárom tento šrám na tele aj ukázal. Samotný Kličko na to reagoval trefne - "To ťa bodla včela?".

50. knokaut

Po víťazstve nad Davidom Hayem hľadal Kličko nového súpera, ktorý bude obeťou jeho neúprosných úderov. O 50. kariérny knokaut sa pokúsil v súboji s francúzskym vyzývateľom Jeanom-Marcom Mormeckom. Ukrajinec svojho súpera určite potešil prirovnaním k Mikeovi Tysonovi a dokonca ho označil za rýchlostne lepšie vybaveného. Lenže Francúz vysoké očakávania nenaplnil ani zďaleka. Od úvodných minút mal všetko pevne vo svojej réžii práve Kličko. Netrvalo dlho a jeho oponent sa ocitol na zemi. Z tejto rany sa však ešte dokázal pozbierať. Keď v 4. kole "kúpil" od ukrajinského obra aj ľavačku, zápas musel byť ukončený. Boxerský šampión si aj tentokrát pohodlne dokráčal k obhajobe svojich titulov.

Súboj v Moskve

Horúca moskovská atmosféra, prizerajúci Vladimir Putin, ale aj do toho momentu stále neporazený Alexander Povetkin. "Ešte nikdy som nemal súpera s takouto pôsobivou bilanciou," nechal sa počuť pred súbojom Kličko. Na Ukrajinca skutočne čakala obrovská výzva, s ktorou sa opätovne popasoval excelentne. Ruský pästiar sa v 2. kole vôbec po prvýkrát vo svojej kariére ocitol na zemi. Avšak bez väčších problémov dokázal pokračovať ďalej. Kľúčovým momentom celého zápasu sa stalo 7. kolo. V ňom Vladimir Kličko vyslal hromadu tvrdých úderov a Povetkin mal čo robiť, aby sa udržal v hre. Hnaný domácim publikom ale dokázal zotrvať až do konca. Rozhodcovia však nemali problém určiť víťaza. Jednoznačne na body zvíťazil práve boxer z Ukrajiny.

Derniéra

Súboj titanov, ktorý majú isto mnohí z vás ešte stále v čerstvej pamäti. A zároveň tiež súboj, ktorý uzatvoril dlhoročnú kariéru jedného z najväčších boxerov všetkých čias. Kličko sa postavil do ringu po neslávnej prehre s Tysonom Furym proti ďalšiemu Britovi - Anthony Joshuovi. Ten bol pred zápasom u bookmakerov považovaný za favorita, Kličko však nemal v úmysle predať kožu lacno. Na Joshuovi bolo od úvodu badať viditeľný rešpekt k súperovi. V 5. kole sa však misky váh predsa len preklopili na stranu Joshuu a poslal Ukrajinca k zemi. Lenže v následujúcom kole bol počítaný aj on, a to sa mu nikdy predtým nestalo. Súboj postupne gradoval až došiel do 11. kola, v ktorom bola legenda knokautovaná. Niekto možno bude namietať, že kvôli prehre tento zápas nemôže patriť medzi jeho najlepšie. Opak je však pravdou. "Dr. Steelhammer" sa v 41 rokoch po takmer dvojročnej pauze dokázal vyrovnať o viac ako dekádu mladšiemu súperovi, ktorý knokautuje súpera za súperom. Predviedol ďalší zo série svojich výnimočných výkonov a definitívne dal zbohom kariére profesionálneho boxera.

Na záver ešte jedna zaujímavosť. Legendárny Ukrajinec odboxoval počas kariéry až 69 zápasov. Stretol sa teda s veľkým množstvom súperov, medzi ktorými by ste našli aj československého boxera Ladislava Husárika. Náš pästiar bol podobne ako Kličko úspešný v amatérskom boxe. V roku 1989 sa mu podarilo vybojovať bronz na ME v Moskve. Zápas s Kličkom sa však odohral až o osem rokov neskôr na profi scéne. Husárik zdoroval budúcej superhviezde statočne 3 kolá. Nanešťastie, po problémoch s rukou sa pre nášho boxera stalo toto kolo aj posledným a zápas bol ukončený technickým KO.