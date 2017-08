Vladimir Kličko ukončil kariéru. Fenomenálny boxer v ringu vyhral takmer všetky zápasy a na krku má aj olympijské zlato

Vladimir Kličko ukončil svoju profesionálnu kariéru. Ukrajinský dvojnásobný majster sveta v superťažkej váhe opúšťa ring s fantastickými výsledkami. Za jeho pôsobenie získal 64 víťazstiev a len 5 prehier - teda úspešnosť 93 percent. Pritom 53 zo 64 vyhraných zápasov ukončil knockoutom. Na konte má i olympijské zlato z roku 1996 vo váhe do 91 kilogramov.

"Ako amatér i profesionálny boxer už nemám viac čoho dosiahnuť. Takto teraz môžem spokojne ukončiť kariéru, ktorú tvorilo mnoho pútavých momentov. Smelo sa teraz môžem vrhnúť do úplne novej kapitoly svojho života. Nikdy by som si nepomyslel, že moja športová kariéra potrvá tak dlho," rozlúčil sa Kličko s fanúšikmi prostrednítcvom jeho manažmentu. Vladimirov odchod do dôchodku však znamená aj to, že sa 11. novembra nepostaví voči svojmu súperovi Anthonymu Joshuovi a nepokúsi sa o odvetu v Las Vegas. Joshua sa tak o svoju korunku vládcu ťažkej váhy obávať nemusí.