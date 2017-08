Umelá inteligencia má za úlohu vytvárať motivačné citáty. Zatiaľ je však hlúpa a miesto radosti rozdáva urážky

Príbehy o tom, čo dokáže umelá inteligencia, nás dokážu neustále fascinovať, no zároveň i desiť. Spomeňme napríklad nedávnu novinku o tom, ako si medzi sebou dokázali umelé inteligencie od Facebooku vyvinúť vlastný jazyk. AI od Google dokázala sama naprogramovať vlastnú AI, no niektoré projekty o umelej inteligencii nie sú až tak pôsobivé. Microsoft kedysi vydal aplikáciu Chatbot, ktorá sa s tebou rozpráva, no vety a slová sa mala naučiť z príspevkov na Twitteri a nakoniec sa z Chatbotu stal program plný rasizmu a urážok.

Podobným príkladom je program InspiroBot, ktorý bol vymyslený na to, aby každému vytvoril úplne nový motivačný citát, kedy len bude chcieť - veď vieš, také tie dobre znejúce hlúposti ako Vždy mier vysoko, ak sa netrafíš, aspoň budeš medzi hviezdami. InspiroBot bol vyhnaný na internet a zdá sa, že pochopil pojmy ako podstatné meno či prídavné meno a zvláda aj vetnú stavbu.

Očividne však nemá ani poňatia, o čo ide v samotných slovách, pretože sú výsledné citáty skutočne bizarné. Do pekných fráz sa triafa len veľmi zriedkavo a miesto povzbudenia často poskytne absolútnu kravinu, urážku či nevhodný nezmysel. Navyše, program na pozadie fráz dáva fotografie, ktoré sú podľa jeho názoru najvhodnejšie k danému citátu, no často to dopadá katastrofálne. Ak ťa InspiroBot zaujal a cítiš sa málo motivovane, rozhodne si neváhaj nechať vytvoriť vlastnú povzbudzujúcu vetu na tomto odkaze.