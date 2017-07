Umelé inteligencie môžeme rozdeliť na dve skupiny. Prvá z nich je neuveriteľne zaujímavá a zvyčajne ju vyvíjajú obrovské internetové firmy - spomeňme napríklad umelú inteligenciu od Google natoľko inteligentnú, že dokázala sama vytvoriť ďalšiu umelú inteligenciu. Potom tu však máme umelú inteligenciu, ktorá brázdila internetom a snažila sa chápať slová. Z nich dostala príkaz vytvoriť motivačné citáty, no z ich prečítania by ti len stúpla chuť na samovraždu.

Facebook začal pracovať na umelej inteligencii nadizajnovanej tak, aby urýchlila digitálnu komunikáciu efektívnym spôsobom. Nemyslíme tým však žiaden kód, no reálne slová. Facebook takýchto inteligencií vytvoril niekoľko a nechal ich sa medzi sebou nahlas rozprávať, pričom východzím jazykom bola angličtina. Každá z umelých inteligencií si mala v reči nájsť vlastné algoritmy a následne jazyk optimalizovať. Prvé chvíle boli konverzácie veľmi svojské. Všetko sa to však zvrhlo, keď sa mali snažiť umelé inteligencie vyjednávať ceny virtuálnych komodít. Snažili sa presviedčať takýmito vetami:

Umelá inteligencia Alice: Gule majú nula pre mňa pre mňa pre mňa pre mňa pre mňa pre mňa pre mňa pre mňa pre.

Umelá inteligencia Bob: Ja môžem môžem ja ja všetko ostatné.

Usudzujúc z tejto výmeny názorov, od Alice či Boba sa nemáme čoho obávať. V tom však vysvitlo, že jeden z autorov kódu spravil chybu. Angličtina bola zakódovaná ako príliš pomalý jazyk a miesto jej menšej optimalizácie začali umelé inteligencie vytvárať nový jazyk z už existujúcich slov. Angličtinu jednoducho považovali za pomalú a ťažkopádnu. Podľa úplne nových pravidiel. Nonsens, ktorý Alice a Bob hovorili, bol ich vlastný jazyk, ktorý začali vyvíjať a nemá základ v žiadnom existujucom spôsobe reči. Je tu však jeden väčší problém - nerozumieme, čo vlastne hovorili.

Existujú teórie o tom, že počet opakovaných slov súvisí s tým, koľko daných komodít si chce umelá inteligencia kúpiť. Facebook umelé inteligencie po tomto zistení okamžite odpojil, no nastáva tu otázka, či by mali mať umelé inteligencie povolené vytvoriť si svoj vlastný jazyk, pokiaľ v ňom budú omnoho efektívnejšie? Najväčší problém, ktorý tu nastáva, je ten, že ich jazyk by sa neustále a rapídnym tempom zlepšoval až do momentu, kým by bol dokonalý, no človek by zmeny jednoducho nestíhal sledovať. Čo si myslíš ty?