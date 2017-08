Sci-fi bývanie plné neočakávaných tvarov situované len hodinu cesty od Bratislavy. My sme sa zamilovali, čo vy?

Rakúsko je vysnívanou krajinou pre život mnohých našincov, pričom minimálne ľudia pracujúci v Bratislavskom kraji o danej možnosti premýšľajú naozaj často a niektorí už v blízkych obciach dokonca bývajú vo vlastnom. Pre početnú skupinu Slovákov/Čechov pracujúcich vo Viedni však máme tentokrát pripravenú skutočnú architektonickú lahôdku, ktorú stojí za to ísť si pozrieť na vlastné oči.

Netradičný vzhľad s nádychom sci-fi robí z projektu zvaného CoMED s miernou nadsádzkou povedané turistickú "atrakciu", na akú nie sme zvyknutí naraziť každý deň v rámci našich končín. To však vôbec nevnímame ako problém či dokonca prekážku, skôr naopak, teší nás každá obdobná stavba, kde vidieť vízie tvorcov. Sídlo patriace do portfólia ateliéru s pomerne zložitým názvom ad2 architekten ZT KG bolo skolaudované ešte len v priebehu minulého roka, a tak ešte stále dýcha tou krásnou vôňou novoty.

400 metrov štvorcových je výmera, na ktorej sa už dá čo to z hľadiska architektúry vymyslieť, pričom daná stavba je toho jasným a existujúcim dôkazom. Štvorúrovňové bývanie plné futuristických prvkov si získalo naše srdcia už na prvý pohľad, a to nielen vzhľadom samotnej stavby, ale taktiež záhradnou časťou s bazénom. Práve ten by sa v posledných dňoch uživil azda pred každým domom či obytným komplexom.

Čo sa týka interiérovej stránky, tak môžeme opäť vidieť rovnakú schématickú linku navrhovania a do jasného popredia sa citeľne tlačí dizajnová moderna vo svojej najčistejšej podobe doplnená o čisté línie či ostro rezané hrany stien. Viac vám už ale samozrejme napovie detailná séria snímkov nižšie, o ktorú sa postaral tím veľkých profesionálov Hertha Hurnaus Photography.

V prípade, že viete aj o architektonických alebo dizajnérskych štúdiách z našich končín, ktoré taktiež stoja za pozornosť širšieho publika, tak neváhajte a pošlite nám tip na e-mailovú adresu uvedenú v profile vyššie, ďakujeme vám za podporu a spoluprácu!