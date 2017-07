Bitka o Dunkerque: Keď 400 000 vojakov čakalo na záchranu. Zúfalý pokus o evakuáciu sa spojencom vyplatil

Na rok 1940 Francúzi jednoznačne nespomínajú s nadšením. 10.5.1940, keď sa rozbiehal najväčší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, zaútočili nemecké vojská smerom na západ, aby si podmanili krajiny Beneluxu a veľkého súpera v podobe Francúzska. Holandsko, Belgicko či Luxembursko nijak nesťažili Hitlerovi jeho plány a vďaka premyslenému ťahu uskutočnenému v podobe útoku cez Ardeny sa ocitla vo vážnej situácii aj krajina Galského kohúta. Padol Amsterdam, padol Brusel a Francúzi tak museli zhromaždiť svoje sily na severe, aby čelili rýchlo postupujúcemu nepriateľovi. Ten ich však prekonal tým, že obišiel Maginotovu líniu a zaútočil od Ardenského lesa. Situácia sa stala pre spojencov veľmi kritickou. Šance na odrazenie útoku z východu boli malé.

Prehľad o situácii:

Hitlerove pozemné vojská sa prebojovali až k pobrežiu Atlantického oceána s dosahom na dôležitý Lamanšský prieliv. Zároveň sa im podarilo "odstrihnúť" skupinu Britov, Francúzov i Belgičanov od hlavných vojsk a obkľúčili ich, čím ich zahnali do pobrežného mesta Dunkerque. V nezávideniahodnej situácii sa ocitlo okolo 400 000 spojeneckých vojakov, proti ktorým stálo až 800 000 Nemcov pod vedením Gerd von Rundstedta a Ewald von Kleista. Neďaleké prístavné mesto Calais padlo a na rad prišiel samotný Dunkerque. Vyzeralo to veľmi nepriaznivo, pomaly sa rátalo s drvivou porážkou, čo by Británii ešte viac skomplikovalo obranu samotných ostrovov pred prípadnou inváziou. Konflikt vošiel do dejín pod názvom Bitka o Dunkerque a začal 26.5. 1940.

Vojaci čakajúci na evakuáciu:

Mesto sa dostalo do beznádejného obkľúčenia. Stovky tisíc mužov čakali na zázrak. Ten sa ale postupne začal pomaly, ale isto rodiť. Jedného dňa prišiel sám Hitler osobne navštíviť Rundstedta. Preberali aj aktuálnu vojenskú situáciu na severe a počas stretnutia prišlo na zmienky o nevhodnosti okolitého terénu pre obrnené vozidlá a tanky. Taktiež diskutovali aj o prítomnosti ďalších nebezpečných spojeneckých vojsk hlbšie vo vnútrozemí v meste Arras. Ako to vyriešiť? Vymysleli nový plán. Ofenzíva sa zastavila a skupina vojsk mala zaútočiť na pozície nepriateľa južnejšie. Na Dunkerque úplne nezanevreli, pretože medzitým mali Kleistovi muži zabrániť prípadnému oslobodzovaciemu útoku na mesto. Tlak ustal. Hitler vydal príkaz Haltbefehl a vojská sa zastavili. Spojenci dostali veľmi drahocenné dni na reorganizáciu. Naplno sa tak rozbehla operácia Dynamo.

Počty zachránených + dátumy:

Celá situácia však bola aj naďalej veľmi kritická. Pozemné vojská síce stáli, no letectvo (Luftwaffe) pokračovalo v útoku. Göringove lietadlá síce potápali stovky lodí, avšak nestačilo to. Záchranné lode dostal pod patronát Bertrama Ramsaya veliaceho z anglického Doveru. Nakoľko britská armáda nemala dostatok použiteľných lodí, prichádzali plavidlá z celej krajiny. Pomôcť chceli nielen profesionáli, ale aj amatéri, rybári a ktokoľvek, kto vedel ovládať hoc aj čln. Keď už sa aj nazbierali evakuačné tímy, ďalším ťažkým orieškom bolo nalodiť samotných vojakov z pláže. More pri pobreží mesta bolo plytké, a preto lode čakali ďaleko od brehu, kým sa k nim ohrození muži dostanú. Za zmienku stojí aj fakt, že sa využilo všetko, čo sa dalo. Ako móla poslúžili obidva prítomné vlnolamy a taktiež aj nákladiaky s prepichnutými gumami.

Muži prežívali jedny z najhorších chvíľ svojich životov:

V priebehu 27.5 až 4.7. 1940 sem chodili stovky lodí a vojakov postupne z pláže odvážali. Najviac sa vyplácala evakuácia v noci, kedy nemecké lietadlá nevideli dobre na námorníkov. Britské letectvo im totiž príliš nepomáhalo, pretože si šetrili sily do ďalších fáz vojny. Aby toho nebolo málo, Britov potápali aj nemecké ponorky. V priebehu niekoľkých veľmi náročných dní sa z mesta podarilo zachrániť až vyše 338 000 mužov (okrem Britov aj 140 000 Francúzov, Belgičanov či Poliakov), čo sa dalo považovať aj za úspech.

Po príchode do Anglicka:

Čo sa však spomína menej, je aj smutný príbeh s Francúzmi brániacimi mesto. Medzitým, čo sa Briti naloďovali na pláži a unikali, ako sa dalo, 40 000 mužov bránilo ulice mesta, aby kryli ústup. Práve ich sa na konci operácie už nepodarilo evakuovať, pretože Nemci riadne zatlačili a vyžiadalo by si to veľa ďalších strát na životoch i technike. Bolo im jednoducho oznámené, že ich záchrana je zbytočná a náročná. A tak padli do rúk Tretej ríše. Spojenci po sebe zanechali okrem mŕtvol aj početné kusy techniky a výzbroje.

Nemci na pláži, keď už bolo po všetkom:

Čoskoro padol aj celý Dunkerque a po ňom aj Paríž spolu s Francúzskom. Tvrdá rana pre Spojené kráľovstvo sa nehojila ľahko, no ihneď museli čeliť blížiacej sa invázii na ostrovy. Druhá svetová vojna naberala na intenzite.

Dunkerque dnes:

Celú udalosť mapuje aj film z roku 2017 s názvom Dunkirk od Christophera Nolana.