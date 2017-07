Z nádhernej topmodelky je speváčka. Vypočuj si pieseň k filmu Valerian v podaní Cary Delevingne

Len pred pár dňami obletela svet premiéra veľkolepého sci-fi filmu Valerian a mesto tisícich planét, na ktorý bolo veľa nadšencov zvedavých už len kvôli atraktívnemu hereckému obsadeniu. V snímke sa objavuje napríklad Rihanna ako sexi tanečnica a hlavnú rolu špeciálnej agentky si zahrala krásna modelka Cara Delevingne. Tá však pri tomto filme zohrala aj ďalšiu dôležitú úlohu. Nečakane sa totiž objavuje aj ako speváčka na sprievodnom soundtracku, čo je jej úplne prvý hudobnícky počin vôbec. Skladba od prestížneho producenta Pharrella Williamsa dostáva názov I Feel Everything a v porovnaní so zvyškom jej etablovaných kolegýň sa vôbec nemá za čo hanbiť, aj keď samozrejme, vymoženosti v moderných štúdiách do istej miery dovoľujú aspoň menšie zázraky s úpravou hlasu. Výsledok je však naozaj výborný a my dúfame, že Cara bude so speváckou kariérou pokračovať.

