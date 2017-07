Dokázal by si utiecť T-rexovi? Nová štúdia skombinovala dôležité faktory pohybu a výsledok vedcov prekvapil

Predstavte si, že by dinosaury žili aj v dnešných časoch. Pre niekoho krásna predstava, veď kto by si ich nechcel pohladiť, pozorovať či nedajbože loviť. Z filmov máme o nich laickú predstavu, ako by žili dobré a zlé praveké plazy. Niektoré žerú listy a príliš neškodia, druhé zasa denno-denne naháňajú všetko živé, na čom by si pochutili. Snáď najikonickejším predstaviteľom mäsožravých dinosaurov je Tyrannosaurus rex. Žil síce pred 68 miliónmi rokov, no všetky zvieratá mali pred ním rešpekt. Masívna lebka, v nej rady ostrých a až 15 centimetrov dlhých zubov, s ktorými by človeka roztrhal raz-dva, jednoducho mäsožravec.

Je super, že sa dodnes objavilo hneď niekoľko pozostatkov kostier. Vďaka nim si môžeme naživo predstaviť jeho rozmery, veľkosť a porovnanie so samotnými ľuďmi. Čo je pre vedcov ťažšie, je určenie rýchlosti T-rexa. Ako rýchlo utekal? Snáď najznámejší príklad vo filmoch bol v Jurskom parku, kde sa objavila scénka, ako naháňal ľudí utekajúcich pred ním na džípe. Bol ale naozaj taký rýchly?

Predstavte si situáciu, že sa prechádza po čistinke kdesi uprostred lesa a zrazu sa na jej konci zjaví T-rex. Hľadí na vás a chce vás zožrať. Vy sa samozrejme ihneď vydáte na útek a dúfate, že vás nedobehne. Mali by ste šancu? Podľa nového vedeckého výskumu - áno. Medzi paleontológmi, archeológmi a vedcami je otázka rýchlosti Tyrannosaura stále nie veľmi vyriešenou témou. Zaoberali sa ňou mnohé štúdie používajúce rozličné metódy. Ak by sme sa riadili podľa najnovšej z dielne The University of Manchester, zistili by sme, že človek by bol v tomto preteku rýchlejší.

Za pomoci N8 High Performance Computing (HPC) sa vytvoril model, aby otestoval všetky dostupné poznatky. Skombinovali sa MBDA (multibody dynamic analysis) a SSA (skeletal stress analysis) do jedného modelu a výsledok si môžete pozrieť nižšie. Ten hovorí o tom, že T-rex mal byť schopný utekať (ani nie utekať, ale skôr chodiť rýchlejšie) iba okolo 18 kilometrov za hodinu. Ak by išiel rýchlejšie, jednoducho vysvetlené, zlomil by si kosti.

Škoda, že už nie je medzi nami...