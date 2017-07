Podkrovné hniezdočko s drevenými trámami a prvkami dizajnovej moderny ako stvorené pre mestský život

Výsledkom je podkrovný byt so strešnou terasou, ktorý vznikol pre štvorčlennú rodinu. Kostrou bytu je chodba pôdorysného tvaru Z, vedená pozdĺž komínov. Na ňu sú napojené všetky ostatné priestory. Tvar povaly a poloha vstupu si vyžiadali umiestnenie hlavného obytného priestoru do vzdialenejšej časti podkrovia. Tým došlo k netypickému umiestneniu nočnej zóny pri vstupe do bytu.

Izba pre dve deti je navrhnutá tak, aby bolo možné jej dodatočné predelenie vstavanou nábytkovou zostavou s dverami. Hygienické zázemie a technická miestnosť (pod schodami) sa dostali do centra dispozície. Pri zalomení chodby je umiestnená spálňa rodičov a malá pracovňa s možnosťou ubytovania hostí.

Hlavný obytný priestor na konci chodby je otvorený na plnú šírku pôdorysu. V nadväznosti na kuchynskú časť je umiestnená malá špajza.

Časť šikmej strechy nad vstupom do bytu bola nahradená strešnou terasou prístupnou mlynárskymi schodmi z chodby. Vloženie medzistropu v časti detskej izby umožnilo vytvoriť pre strešnú terasu malý sklad.

Pôdorys podrkovia - návrh