Slovenskí študenti vytvorili invalidný vozík ovládaný myšlienkami. Prístroj z trnavskej STU je možné ovládať bez dotyku

Trnavská univerzita oficiálne predstavila veľký a významný študentský projekt. Výsledkom výskumno-vývojovej aktivity je elektrický vozík pre imobilnych ľudí. Na rozdiel od tých bežných sa však tento ovláda len mimikou a myšlienkami. S technickým riešením prišli študenti Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Tí v rámci projektu THINK and GO upravili elektrický vozík tak, aby reagoval na myšlienky a čiastočne i mimiku používateľa. Jediným dotykovým tlačidlom má byť záchranné STOP.

"Cestujúci" sa tak bude môcť posunúť smerom dopredu nahnutím hlavy, no stačiť bude aj myšlienka. Jej tvorca však musí mať na hlave umiestnený elektroencefalogram, pomocou ktorého je možné rozoznávať špecifické elektrické impulzy - tie sa dajú zachytávať aj na lebke. Špecifický prístroj dokáže tieto impulzy pomocou elektród identifikovať a premieňať ich na príkazy, tie zasa putujú priamo do invalidného vozíka. Podobné princípy sa dajú využívať napríklad v dronoch či v nemocniciach. Moderné spojenie elektrických vozíkov a ľudských myšlienok je niečo celkom nové, komunikácia človeka s prístrojmi bez verbálneho prejavu má omnoho väčší potenciál.