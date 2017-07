Nacistická propaganda bola plná symbolov hrdinstva a nadradenosti, čím sa stala účinným nástrojom vojny

Propaganda nacistov patrila medzi najprepracovanejšie systémy šírenia dezinformácií v dejinách. Do začiatku dvadsiateho storočia bola propaganda stále ešte v plienkach. Jej význam pre úspešné víťazstvo vo vojnovom konflikte, politickom zápase či pre podporenie akejkoľvek myšlienky si máloktorý štátnik uvedomoval. Dvadsiate storočie však prinieslo jej rozmach a nacistický režim doviedol propagandu k zlatému veku. Aká bola jej úloha vo vojnou zmietanej Európe?

Propaganda ako taká znamená dezinformáciu, resp. demagogické rozširovanie jedného názoru, ktoré má za cieľ jeho podporu. Často to mohla byť (a aj bola) polopravda alebo dokonca priama lož, no na to sa pri rozširovaní propagandy vôbec neberú ohľady. Aj v súčasnosti existujú štáty, ktoré otvorene túto metódu využívajú. Nacisti však vytvorili systém, vďaka ktorému sa touto oblasťou začali zaoberať aj samotní vedci. Vytvorili viacero definícií, typológií či metód, ktorými sa propaganda prejavuje.

Nacisti využívali propagandu v absolútnom rozsahu. Pre tento účel vytvorili už v roku 1933 samostatné ministerstvo propagandy. Do jeho čela sa dostal vynikajúci demagóg a Führerov najbližší spolupracovník - Joseph Goebbels.

Joseph Goebbels

Ten čoskoro ovládol celé verejné dianie a umenie v Nemecku, čím sa stal v podstate jediným pánom verejnej mienky nemeckej spoločnosti. Propaganda nacistického Nemecka sa tak dostala na denný poriadok a presiakla do všetkých oblastí života. Rozhlas, verejné prejavy, fotografie, denná tlač, knihy, film - to všetko muselo obsahovať politický odkaz nacizmu, vykresľovať režim v správnom svetle, ale hlavne prejsť cenzúrou a kontrolou ministerstva propagandy.

Goebbels nemal k dispozícii moderné marketingové nástroje, nemohol zacieliť konkrétnu propagandu na konkrétnu skupinu, ako to dovoľuje napríklad facebook. Musel preto vytvárať propagandu tak, aby oslovoval všetky spoločenské vrstvy v maximálnej miere. Nacistická propaganda preto bola nadmieru bohatá a aj keď často využívala stereotypné modely, dokázala ich pomerne šikovne variovať. Pre tieto ciele vytvoril niekoľko kategórií, ktoré sa v nacistickej propagande opakovali v podstate neustále. Boli to symboly, ktoré mali vyzdvihnúť alebo zdôrazniť konkrétnu tému. Pozrieme sa na niektoré z nich.

Mytologické a historické symboly

Vykresľovali Nemecko, Nemcov a teda nacistov, ako hrdinov bájnych dôb. O samotnom Hitlerovi je dobre známe, že bol “fetišista” na nemeckú históriu, ktorú vnímal v epických a mytologických rozmeroch. Obľuboval Richarda Wagnera a jeho epické diela, ktoré boli inšpirované v starých nemeckých bájach a dávnej histórii. S obľubou dával svojim plánom heroické názvy a krycie mená (Barbarossa, Citadela, Nordwind, Herkules, Felix, atď.). Každé vojnové ťaženie bolo preto maximálne podporované propagandou, ktorá prekypovala takýmito epickými symbolmi. Film, hudba, fotografia, umenie ako celok mali tieto obrazy nadiktované priamo z ministerstva. Vojnové plagáty boli rovnako presýtené.

Nemecká pohľadnica zobrazuje Hitlera ako sv. Juraja na bielom koni, ktorý zabíja červeného Draka boľševizmu







Nacistické jednotky pochodujú pod Brandenburskou bránou so symbolickým odkazom na pruského kráľa Fridricha Veľkého

Okrídlená bytosť ako nemecká vzdušná hliadka

Symbol rytierov, ktorí stoja na stráži, bol pre nacistov veľmi typický

Vikingská symbolika bola takisto veľmi obľúbená. Samozrejme v ponímaní nacistov boli vikingovia skôr starí germáni







Symboly rasovej čistoty

Rasová politika predstavovala jeden z pilierov nacistického režimu. Pre nacistov to bola jedna z kľúčových otázok usporiadania novej Európy. Okrem toho, že nacisti vedeli kto presne v ich svete nemá miesto, forsírovali do spoločnosti neustále obrazy aj ich ideálnej predstavy. Niet divu, že vo väčšine dobových filmov mávajú a zdravia Hitlerova “čistí” blond árijci a árijky so svojimi blond ratolesťami. Nacisti propagandou podporovali vlastnú eugeniku, ktorá v ich rukách nadobudla beštiálne rozmery.

Ideál nemeckej ženy zobrazený v antickom štýle

Nový národ (model 1938), no čo k tomu dodať?

Ideál nemeckej matky

Nemecké dievčatko oslavuje nacistickú Veľkú noc

Nacisti zabezpečovali výchovu nadľudí od útleho detstva až po dospelosť







Antisemitizmus

Omnoho viac negatívnou a zvrátenejšou bola nacistická rasová politika voči tým, ktorí nezapadali do ich ideálu. V propagande, ale aj v konečnom zúčtovaní s “podradnými” rasami zastávali kľúčové postavenie Židia. Nacisti si z nich vytvorili nepriateľov a vinili ich zo všetkého zlého, čo postihlo nielen Nemecko, ale aj Európu či svet. Nakoniec dospeli k pokusu o absolútne vyvraždenie Židov. V propagande využívali antisemitizmus nielen na ponižovanie Židov, ale tiež bol jednou z kľúčových kariet v politických konšpiráciách. Áno, boli to nacisti, ktorí naplno rozbehli propagandu židovstva, ktoré ovláda svetovú ekonomiku či politiku. Tieto nezmysli sa ani doteraz nepodarilo úplne vymazať a súčasný svet sociálnych sietí sa podobnými správami hemží na dennom poriadku.

V očiach nacistov bol vinník vojny úplne jasný

Typické znaky Žida podľa nacistov - stereotyp zlodeja, úžerníka a boľševika

Obraz Kristovho vraha nacisti využívali hlavne v nábožensky silných krajinách ako bolo aj Poľsko

Na Ukrajine zasa účinkoval obraz Žida plného vší a hlavného roznášača chorôb

Židia, ktorí stoja v pozadí svetových mocností. Áno, s tým prišli už nacisti

Winston Churchill s dvoma tvárami - anjelskou a židovskou v pozadí

Ríšska propaganda niekedy dokázala zabiť dve muchy jednou ranou - antisemitský plagát útočí zároveň aj na Spojencov

V centre pozornosti boli, pochopiteľne, Židia, no nacisti si brali na paškál aj iné etniká či rasy. Tu konkrétne išlo o “degenerovanú” hudbu. A teraz vážne, čo vydržalo dlhšie? Hudobný štýl alebo nacisti?







Proti vojnovým nepriateľom

Útoky propagandy namierené proti západným spojencom boli v oveľa menšom množstve ako tie, ktoré smerovali proti Sovietskemu zväzu. Nacisti totiž nevnímali východný front len ako bojisko, ale aj ako historické poslanie, ktoré má vyčistiť Európu od nebezpečenstva komunizmu. V oboch prípadoch však svoj boj vykresľovali ako hrdinské ťaženie proti odvekému nepriateľovi, ktorý sa snaží rozvrátiť starobylosť Európy.

Plagát ohlasujúci blízke zavŕšenie ťaženia proti západným spojencom

Plagát, ktorý vystríhal pred nedodržiavaním zatemnenia. Svetlo bolo cieľom spojeneckých bombardérov

Nože bodnuté do čohokoľvek využívali nacisti naozaj s obľubou. Tento hovorí vo francúzštine o fatálnom európskom dobrodružstve, ktorého sa dopustili Spojenci

Boľševizmus bez masky alebo ako sa v nacistických hlavách preplietalo židovstvo s boľševizmom

Ani obrazy absolútneho miešania všetkých nepriateľov dokopy neboli nacistom cudzie

Víťazstvo alebo boľševizmus - neexistovala iná možnosť

Nacisti vedeli poriadne pritvrdiť ak išlo o city, ktoré mali rozhodnúť o nezmyselnom boji