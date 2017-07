TOP 10: Najlepšie slovenské a české rapové videoklipy za prvú polovicu roka 2017

Máme tu polovicu kalendárneho roka, a tak prichádza čas na takú malú sumarizáciu toho najlepšieho, čo naša milovaná rapová scéna dokázala za 6 mesiacov vyprodukovať. Pôvodne mal byť toto rebríček skladieb, ktorý je už síce na svete, no nie všetky tracky z tej lepšej polovice sa už stihli dostať aj na internet, a tak vás ešte poprosíme o chvíľku strpenia. Ako náhradu tu však máme výber najlepších videoklipov z dielne domácich režisérov a už na úvod musíme konštatovať, že oproti zvyšným veľa rokom existencie rapového žánru v našich končinách sme sa konečne dočkali výrazného zlepšenia aj po tejto stránke.

Vydávať v dnešnej dobe singel bez vizuálu je už prakticky kontraproduktívne, no nároky obecenstva stále nie sú tam, kde by asi byť mali. Našťastie však s iniciatívou prichádzajú aj samotní interpreti a pre tvorbu videoklipov k svojej tvorbe oslovujú tých najpovolanejších. Zároveň cítia, že umeleckú hodnotu je možné vyjadriť práve obrazom, vďaka čomu je celkový výsledok skutočným zážitkom. Tradičné reprezent vizuály postupne vytláčajú tí, ktorí si dávajú záležať nielen na výbere lokality či rekvizít ale aj samotnom strihu a postprodukcii. Poďme sa teda pozrieť na desiatku najlepších videoklipov slovenských a českých interpretov, ktoré uzreli svetlo sveta v prvej polovici roka 2017. Tentokrát bez poriadia.

Ektor - Hledám si tu pravou

Český reprezentant vydal v ešte v minulom roku pokračovanie projektu Detektor a zároveň odohral nespočentné množstvo koncertov, a tak sa rozhodol dať si na rok 2017 pauzu od živých vystúpení a značne poľavil aj v aktivite vydávania skladieb. Predsa sme sa však dočkali dvoch singlov a práve ten druhý dostal aj síce stále reprezent, no určite nie tradičný vizuál. Ektor sa spoločne so svojimi najbližšími vozí nočnou Prahou v netradičnej scéne s rekvizitami z interiéru. Aj keď by si mnohí mysleli, že ide o scénu so zeleným plátnom, opak je pravdou. Aj obyčajné popíjanie v uliciach metropoly a vanúšová bitka dvoch krások teda môže zaujať. Režisérsky sa o tento kúsok postarali Jaroslav Zderadička a Daniel Horník.

Dame - Bez nich

Člen DMS chystá v tomto roku vydanie svojho debutového sóla, na ktoré sa veľmi tešíme. Pred menej ako mesiacom sme sa dočkali aj prvej oficiálnej ukážky, a to samozrejme aj so sprievodným vizuálom. Autorom scenáru je samotný autor a realizáciu nápadu si zobral na starosti režisér Michal Nemtuda a jeho A-team, ktorý momentálne točia klipy pre celú domácu scénu, čo sa žiaľ často odrazí aj na výsledku. V tomto prípade však môžeme opäť hovoriť o netradičnom prevedení, kde sa chalani zahrali s reflexnou farbou a svetlami. Jednoducho máš potrebu si ho pozrieť znova a objaviť ďalší reflexný prvok.

Boy Wonder - Prekrásny nový svet

S aktivitou to nanešťastie nepreháňa ani Boy Wonder, ktorý nám sľubuje ďalšie sólo už od roku 2015. Samozrejme platí, že nemá význam prispôsobovať sa fanúšikom a hudobný album by sa mal dostať na svetlo až vtedy, keď je s ním spokojný autor. Wondy sa však z času na čas o slovo prihlási, či už na spolupráci alebo aj sólo skladbou. A vždy je to zážitok. Vo výbere nemôže chýbať ani toto video z režisérskej dielne Adama Rohála, ktorý spoločne s Lubom Yurkom, Radoslavom Zákutným, Danielom Gavendom a Matejom Jánošíkom dali dokopy geniálnych pár minút. O postprodukciu sa postaral STUBYSHIT a my môžeme s čistým svedomím konštatovať, že je toto pre Wondera úplne charakteristický vizuál.

Kali - Nová hra ft. Separ

Kali vydal v tomto roku svoj údajne posledný album a nám začína byť pomaly ľúto, že sa rozhodol v dohľadnej dobe nadobro ukončiť svoju hudobnú kariéru. Niekoľko dlhých rokov spolupracoval Kali s jediným režisérom, no už si pravdepodobne aj on uvedomil ten typický a nemenný rukopis, takže v tomto prípade zmenu určite berieme všetkými desiatimi. Režisér Mišo Nemtuda (a jeho A-team) sa v tomto prípade odviazal trochu viac a z oboch autorov skaldby urobil hercov v krátkom hororovom minifilme, čo sa aj podarilo. Opäť jeden z videoklipov, ktorý si dokážeš pozrieť opakovane a stále nájdeš iný zaujímavý detail.

TKX - Ty musíš prežiť

TKX na čele s raperom Teslom vydalo v piatok po viac než 8 ročnom čakaní projekt Z.V.E.N.S.S a práve táto skladba bola približne pred mesiacom tou, ktorá celý kolotoč spustila. Samotný videoklip z dielne Dušana Krajčoviča je kontrastom medzi bojom o prežitie v najnebezpečnejších štvrtiach mesta Manila (kde stále prebieha vojna) a luxusným životom v päťhviezdičkových hoteloch. Za všetko hovorí skutočnosť, že za posledný polrok bolo v Manile zastrelených viac ako 7 tisíc ľudí bez akéhokoľvek súdneho procesu. Všetky zábery z miest, kam sa beloch len tak nedostane, alebo sa tam stratí sú autentické a sám Tesla tvrdí, že mu pri ich natáčaní nebolo všetko jedno.

Samey - V diaľke vidím svietiť sídlisko

Člen košickej Haha Crew sa po vydaní debutového projektu Vlna odmlčal natoľko, že na jeho pôsobenie stihli mnohí zabudnúť. Pred pár mesiacmi sa začali vynárať informácie o jeho chystanom sóle a aj keď by sme momentálne len ťažko dokázali odhadnúť, v akej sa nachádza fáze, budeme ho očakávať ešte v roku 2017. Prvou zverejnenou ukážkou je vec údajné inšpirovaná zahraničím, ktorá sa napriek tomu dočkala výborného slovenského spracovania. Ak patríte k zástancom tradičných klipov z ulice, práve tento určite uspokojí vaše potreby. Chvíľku som si dokonca myslel, že sa pozerám na videoklip Stanice Projekt. O jeho tvorbu sa postaral Samey a Rrevak.

Grimaso x Delik - Rap brácho ft. Otis

Grimaso, Delik a Otecko sú dlhoroční kamaráti a stálicami na scéne, ktoré si jednoducho môžu dovoliť spraviť tupý videoklip napríklad aj na vidieku. Ide o skladbu z krátkeho projektu Dvojitý zásah a sprievodný vizuál k nej ťa v konečnom dôsledku prinúti pustiť si aj zvyšok EPčka, takže cieľ určite splnil. Chalani v ňom zvolili adekvátny dresscode a popri zapíjaní tuzemáku pivom napríklad kŕmia sliepky v Yeezy Boostoch a pochutnávajú si na domácich dobrotách. Jednoducho výborné.

Momo ft. Simon Red - Priemer

Po minuloročnej pauze sa albumovým počinom pripomenul aj Momo. Ten sa rozhodol naviazať na úspech z roku 2014 s projektom Rival a prišiel s jeho druhým pokračovaním v novom šate, čo sa mu asi aj podarilo. Nás zaujal len pár dní starý vizuál na skladbu Priemer, kde sa okrem Moma objavuje aj mladý Simon Red. Síce si doteraz nie som zámerom videoklipu úplne istý, no minimálne ma prinútil pozrieť si ho opakovane a stále pozornejšie. Počas troch minút sa na obrazovke vystrieda viacero Instagram Stories pravdepodobne ľudí, ktorých Rival na tejto sociálnej sieti sleduje. Jeho autorom sú chalani z RukaHore.

Tono S. - Tono Temnota

Tona Suchotu vnímame ako jedného z mála posledných reprezentantov starej školy, ktorému však nechýba kreativita a ani schopnosť zaujať. O tom, že je Tonči lyrický génius už snáď diskutovať ani nemusíme, no okrem toho pôsobí veľmi prirodzene aj pred kamerou, a tak majú v jeho prípade režiséri skutočne voľné ruky. A tým nemyslíme len pri výbere lokalít a rekvizít. Jasným príkladom je aj práve tento videoklip od Ovara Maryška, ktorý sa postaral aj o postprodukciu.

Vladimir 518 - Krev neni voda ft. Orion

Klipom z Prahy sme tento výber otvárali a symbolicky ho v rovnakom meste aj ukončíme. Hlava labelu BiggBoss - Vladimir 518 stihla v tomto roku vydať ďalší sólový počin a práve táto vec bola prvou, ktorá sa dostala medzi fanúšikov. Netradične si s Orionom venovali úprimné slohy a značne zasiahli aj do minulosti, na čo odkazuje aj klip od Víta Klusáka. Môžeme v ňom vidieť veľa archívnych záberov prepletených s tými aktuálnymi, čo v mnohých vyvolá pocit nostalgie. Snaď môžeme prezradiť, že toto dielo si budete mať na festivale Grape možnosť posledný krát vôbec pozrieť aj v 3D prevedení.

Ďakujeme za pozornosť. Na záver len pripomínam, že už čoskoro uverejníme aj rebríček najlepších skladieb za prvú polovicu roka 2017 a v komentároch nám pokojne môžete napísať vaše tipy.

