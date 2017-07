Rusko chce už o dva týždne na oblohe vytvoriť nový najžiarivejší umelý hviezdny bod. Satelit má zatieniť aj tie najznámejšie telesá

Partia mladých ruských vedcov sa už dávnejšie pustila do práce na odvážnom projekte s názvom Mayak a po dlhých prípravách je ich výtvor už takmer pripravený na vypustenie do vesmíru. Vedci s podporou Moskovskej štátnej univerzity získali v zbierke 30-tisíc dolárov a vyrobili maličký satelit, ktorý bude pri odchode zo zemského povrchu veľký len ako bochník chleba, ale vo výške približne 600 kilometrov zo seba vypustí štyri trojuholníkové reflektory a okamžite začnú odrážať slnečné lúče aj smerom k zemskému povrchu. Ruský tím chce docieliť to, aby sa z ich satelitu stal najžiarivejší orbitálny bod, ktorý bude obiehať našu planétu. Projekt Mayak tvrdí, že zdanlivá hviezdna jasnosť satelitu, teda konkrétne jeho reflektorov, by mala dosahovať hodnotu -10, čím by v jasnosti predbehla nielen Mars, ale aj Venušu a zaostávala by len za Mesiacom v splne a samozrejme Slnkom.

Z kazašského kozmodrómu Bajkonur by mal byť satelit vypustený už 14. júla a reakcie odbornej verejnosti pozostávajúcej najmä z astronómov nie sú veľmi prívetivé, pretože ruský satelit zrejme výrazne naruší pozorovanie tmavej nočnej oblohy podľa toho, kde sa práve bude nachádzať. Tím mladých ľudí stojacich za Mayakom však chce satelitom spropagovať vesmír v Rusku a dať ho do povedomia nielen mladšej generácii, ale aj tej staršej a zároveň bude so satelitom vykonávať experimenty aerodynamického brzdiaceho systému, ktorý by nám v budúcnosti mohol pomôcť pri odkláňaní vesmírneho odpadu. Ak teda všetky vyjde podľa predstáv a Rusi jasnosť svojho satelitu nepreháňajú, už o dva týždne budeme mať zrejme na oblohe nového žiarivého kráľa.