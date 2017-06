Ronaldinho triafajúci brvno či brazílske legendy baviace sa futbalom na letisku. Aj vďaka týmto reklamám tak milujeme futbal

Futbal je suverénne najpopulárnejším športom na svete a všetko nasvedčuje tomu, že sa to tak skoro ani nezmení. Stačí vám totiž lopta, bránku si následne spravíte už z hocičoho a zápas sa môže začať. Počas života mal každý niekoľko dôvodov, ktoré ho doviedli k láske k futbalu a musíme sem určite zaradiť aj reklamy. Nike, adidas či Pepsi do nich poobsadzovali najväčšie hviezdy, s ktorými mali kontrakt a za tie roky sa našlo mnoho kúskov, ktoré sa podarili. Je nám jasné, že mnohé pamätné spoty sa sem nedostali, no inak by článok obsahoval asi 50 videí a v tomto teple by nám vybuchli počítače. Na ktorú futbalovú reklamu spomínate najradšej? Podeľte sa o ňu v komentároch.

Adidas - Impossible team

Pravdepodobne v každej z týchto skvelých reklám nájdeme jednu veľkú hviezdu vedľa druhej a tento spot nastavil v tomto smere latku poriadne vysoko. Reklama z roku 2006 má v hlavnej úlohe dvoch španielsky hovoriacich chlapcov,, Josého a Pedra, ktorí sa dohadujú o tom, akí hráči by sa dostali do ich vysneného tímu. Na "Ihrisku snov" sú ich prosby vyslyšané a na scéne sa tak objavujú legendy futbalu, a to nielen v tej dobe aktuálne hrajúci hráči, ale na scénu sa dostali aj legendy histórie ako Platini či Beckenbauer.

Nike - Airport

Bude to tradične aj súboj adidasu proti Nike a uvidíme, ktorý z týchto gigantov tu nakoniec zaradíme viackrát. Nasledujúci kúsok je až z roku 1998 a jeho hviezdami sú borci z brazílskej reprezentácie. A práve na výber kanárikov z toho obdobia spomíname radi aj dnes, keďže chalani sa bavili futbalom a bavili tak aj divákov. V reklame nájdeme hráčov ako Ronaldo, Romario, Roberto Carlos alebo Denilson, ktorí ukazujú svoje schopnosti priamo na letisku. Vybraná lokalita je navyše výborným dôkazom toho, prečo je futbal najpopulárnejší šport na svete - môžete ho hrať naozaj všade, stačí, že máte loptu a idete na to.

Nike - Secret Tournament

Ešte staršia reklama ako tá pred ňou, konkrétne z roku 1996, no určite ste si ju s kamarátmi posielali cez infračervené, takže ju dobre poznáš. Osem tímov, v každom jedna osobnosť vedľa druhej, jedna klietka a Eric Cantona ako rozhodca. Aj keď má reklama až šesť minút, určite by sme v roku 1996 nenamietali, keby nám prerušila nejaký film či seriál, ktorý sme práve v televízii pozerali.

Nike - R10 Crossbar

Pravdepodobne najznámejšia reklama z dnešného výberu. Ronaldinho patrí nielen k najšikovnejším, ale aj najobľúbenejším futbalistom histórie a v stoji mu zatlieskali aj fanúšikovia Realu Madrid na ich štadióne. V reklame z roku 2005 ukazuje Ronaldinho svoju milimetrovú presnosť a k tomu, aby sa mu lopta vrátila, nepotrebuje spoluhráčov. Stačí mu len brvno, ktoré trafí niekoľkokrát za sebou. Ako deti sme v tom čase diskutovali, či to naozaj Ronaldinho dokázal, no odvtedy som nepátral po odpovedi a aj keby to bolo zostrihané, tak sa k tejto reklame vždy rád vrátim.

Nike - Joga Bonito: Skill

Okolo roku 2006 stavil Nike na Joga Bonito kampaň a bola mimoriadne úspešná. Množstvo vynikajúcich reklám, dokonca sa aj zorganizoval turnaj s rovnakým názvom, ktorý sa odohral aj v Bratislave (možno aj v iných slovenských mestách). V tomto konkrétnom spote proti sebe stoja Cristiano Ronaldo a Zlatan Ibrahimovic, ktorí predvádzajú svoje schopnosti a zisťujú, kto je lepší.

Nike - Good vs Evil

Ďalší starší kúsok, konkrétne z roku 1996. Reklama bola vytvorené pri príležitosti európskeho šampionátu z roku 1996 a ide o akýsi stret futbalu a Mortal Combat. Na jednej strane hviezdy futbalu, na strane druhej diabol a jeho armáda hráčov, ktorí idú do každého súboja za hranicou pravidiel. V tom čase išlo o najdrahšiu reklamu spoločnosti, no určite sa vydarila.

Nike - Winner Stays

Pravdepodobne najlepšia reklama posledných rokov. Spot s názvom Winner Stays pochádza z roku 2014 a zúčastnili sa ho hráči ako Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimović, Gonzalo Higuaín, Eden Hazard, Andrea Pirlo, Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Mario Götze, Thiago Silva, Thibaut Courtois, Tim Howard či David Luiz. Pánov určite potešila aj účasť Iriny Shayk, fanúšikov basketbalu účasť Kobeho Bryanta a fanúšikov komiksov účasť Hulka.

Nike - Home Game

Moja najobľúbenejšia reklama, keďže si hneď spomeniem na to, ako mi ju spoluhráč posielal cez infračervené. Poteší najviac fanúšikov Arsenalu, keďže určite si radi zaspomínajú na časy s Thierry Henrym. Ten ukazuje svoje schopnosti v dome, kde rozbije nejednu vec. Pamätné je rozbitie fotky s Wengerom a legendárna veta "Sorry Boss".

Pepsi - Medieval Fight

Vyzerá to teda tak, že Nike náš výber ovládol, no ich reklamy sa mi vždy vybavia ako prvé pri spomienke na detstvo. Tentoraz tu však máme kúsok od spoločnosti Pepsi z roku 2004 v hlavných úlohách s Beckhamom, Tottim, Robertom Carlosom a ďalšími a ide o naozaj jedinečnú záležitosť, ako sami uvidíte.

Pepsi - All Stars Footbal Team vs Sumos

Pepsi prichádzala v tom čase s naozaj zvláštnymi, no o to viac zaujímavými reklamami. Okrem vyššie spomenutých hráčov sa tu predstavil napríklad aj Edgar Davids a tentoraz si to naše obľúbené hviezdy nerozdali proti vojsku, ale proti zápasníkom sumo. A hlavne prekonať brankára, ktorý zaberal takmer každé miesto, bolo nemožné.

Tých pamätných reklám je určite oveľa viac, ako od Nike, tak aj od adidasu a nesnažili sme sa vytvoriť žiadny rebríček, ale jednoducho si zaspomínať. Ak máš svojho favorita, ktorý sa tu neocitol, určite ho zanechaj v komentároch. Na záver už len zanechávam bonusové video, v hlavnej úlohe s Ronaldinhom.