Je zákon príťažlivosti len teóriou alebo naozaj existuje? Týchto 5 faktov ti to ozrejmí

O zákone príťažlivosti si už možno v minulosti počul, pokiaľ nie, tak v skratke ide o schopnosť, respektíve presvedčenie, že čokoľvek si predstavuješ a na čo sa sústredíš, si dokážeš pritiahnuť k sebe alebo to nejakým spôsobom dosiahnuť. Pokiaľ veríš, že budeš jedného dňa bohatý a budeš sa na tento cieľ sústrediť, máš oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že to dosiahneš, na druhú stranu ak veríš, že nie si atraktívny, tak jednoducho iné osoby nezaujmeš. Znie to veľmi jednoducho a práve preto sa toto presvedčenie rýchlo šíri, no je zákon príťažlivosti vôbec skutočný? Pozrime sa na celú vec z hľadiska faktov a priblížme si to, čo je známe v modernej psychológii.

1. Pozitívni ľudia majú tendenciu dostať to, čo chcú

Prvý fakt hrá v prospech zákona príťažlivosti a jeho vysvetlenie je pomerne jednoduché - pokiaľ myslíš pozitívne, máš oveľa väčšiu pravdepodobnosť získať viac. Barbara Friedrickson, výskumníčka venujúca sa pozitívnej psychológii, sa počas 20 ročného výskumu venovala práve skúmaniu pozitívnosti, ktorú zadefinovala ako okamihy pozitívnych pocitov. Tvrdí, že pozitívne pocity majú tendenciu rozširovať náš obzor a perspektívu.

2. Príliš veľa pozitívnosti sa spája s chaosom či duševnou chorobou

Ako sa hovorí, všetkého veľa škodí a platí to dokonca aj v prípade pozitívneho myslenia. Možno s týmto faktom súhlasiť nebudeš, no príliš veľa pozitívnosti vedie k egocentrizmu až k narcizmu. Správna dávka pozitívneho myslenia dokáže byť oveľa prospešnejšia a dokáže z osoby učiniť zdravo rozmýšľajúceho človeka. V tomto sa zákon príťažlivosti trochu prieči, keďže mnohí podporovatelia vyzdvihujú pojmy ako nekonečná pozitivita či neobmedzené šťastie, čo však môže byť niekedy na škodu a prejaviť sa práve z negatívneho hľadiska.

3. Nie všetko, čo dostaneš, ťa učiní šťastným

Zrejme si už počul o tom, že materiálne veci v skutočnosti neprinášajú veľkú dávku radosti a ide len o krátkodobý efekt. V skutočnosti je práve myslenie na danú vec tou jedinou odmenou, ktorá sa ti naskytne a dá sa povedať, že cesta je cieľ. Sonja Lyubomirsky, výskumníčka pozitívnej psychológie, sa venovala výskumu, podľa ktorého väčšina ľudí verí, že dostať nádherný dom, auto či vyhrať milión dolárov z nich učiní šťastných jedincov, no pravda je úplne inde. Tieto veci tvoria len 10% z celkového šťastia a dokážu zlepšiť tvoju náladu len na veľmi krátky čas.

4. Vizualizovanie si toho, čo chceš, môže mať opačný efekt

Zákon príťažlivosti vo veľkej miere pracuje s vizualizáciou cieľov, čo môže znieť naozaj skvele, no v niektorých prípadoch to môže byť na škodu. Najmä vtedy, ak sa jedná čisto o vizualizáciu cieľov - zjednodušene a ľudskou rečou povedané, ak sa sútredíš len na to červené Ferrari, no nie na to, ako sa k nemu dopracuješ. Práve to vedie napokon k sklamaniu, keďže človek nedosiahol to, po čom túžil.

5. Ľudia očakávajú od pozitivity až príliš mnoho

Áno, benefity pozitívneho myslenia sú naozaj skvelé a pokiaľ, ako som už spomínal, dokáže osoba udržať zdravú dávku pozitívneho myslenia, môže jej to výrazne pomôcť v živote. Je dokázané, že okrem zvýšeného pocitu šťastia sa na človeku prejaví aj zlepšená imunita a zdravšie srdce (logicky teda stres na druhú stranu zdravie poškodzuje). Príliš mnoho ľudí však glorifikuje pozitivitu a robí z nej doslova akúsi vieru. Možno si sa už stretol s neuveriteľne "pozitívnymi" poisťovákmi či finančnými poradcami, ktorí ťa chceli dostať do svojho biznisu a jediné, čo z nich sršalo, bola pozitivita siahajúca až do vesmíru. Takáto pozitivita a jej podobná je však len mýtus a skôr či neskôr sa väčšina ľudí popáli a zistí, aká je realita.

Aby som to celé uzavrel, netvrdím, že zákon príťažlivosti je zlá myšlienka, no z pohľadu vedy či psychológie ide naozaj iba o teóriu a namiesto vizualizovania si svojich miliónových áut a luxusných domov by som človeku odporučil zamerať sa skôr na pozitívnu psychológiu, teda iba za predpokladu, že sa plne neoddáva nefalšovanému cynizmu a nie je so svojím stavom celkom spokojný.

