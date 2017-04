Audi reaguje na trendy a úspechy rivalov a odhaľuje 503-koňový koncept naznačujúci budúce SUV kupé

Audi nás posledné roky doslova zaplavuje všakovakými konceptmi, prevažne tými z kategórie SUV, do sériovej podoby sa ale toho veľa neprenieslo. V posledných mesiacoch sa však ľady pohli a už čoskoro nám Nemci predstavia očakávanú Q8-čku. Ako sa ale dozvedáme na autosalóne v Šanghaji, zďaleka to nebude ale posledné slovo. Okrem novej modelovej plejády, ktorú možno očakávať v najbližších mesiacoch (nová A6, A7, A8 a Q8) totiž v Ingolstadte konečne pripravujú aj plnohodnotného konkurenta k BMW X6 a Mercedesu GLE Coupé. Áno, Audi v oblasti vozidiel SUV-kupé akosi zaspalo a snažilo sa tomúto na pohľad nezmyslu vzoprieť, zjavne však pochopili, že cesta tak či tak vedie práve týmto smerom. Dôkazom toho je aj práve predstavený koncept E-Tron Sportback so skutočne atraktívnymi tvarmi. Už na prvý pohľad je jasné, o aký typ vozidla pôjde, najmä ak sa pozrieme na zadné partie a prudko klesajúcu strechu. Predná maska vyznieva naozaj futuristicky, zákulisné informácie ale hovoria, že okrem nej a hŕstky ďalších koncepčných detailov sa pozeráme po stránke exteriéru na prakticky hotové auto. Všimnúť si treba najmä prepojené zadné svetlá, ktoré budú poznávacím znakom nových audín, do oka ale padnú aj masívne nárazníky či 23" disky dotvárajúce športovosť a štýlovosť.



Interiér sa nesie v duchu nedávnych konceptov, evidujeme tak v ňom len minimum tlačidiel. Všetku funkcionalitu zastrešujú dotykové ovládače a plochy, no a pochopiteľne hneď niekoľko dotykových obrazoviek. Na ne sa okrem všetkých potrebných informácii o jazde či vnútorných prvkov komfortu zobrazuje aj dianie za autom, keďže E-Tron nedisponuje vonkajšími spätnými zrkadlami. Vnútrajšok je mimochodom 4-miestny, ponúka ale dostatok miesta v každom smere, čo potvrdzuje aj batožinový priestor o veľkosti až 550 litrov. Nakoľko koncept nesie názov E-Tron, asi nikoho neprekvapí, že ide o čistý elektromobil. Rovnako ako v prípade koncernového Vision E stojí na platforme MEB, na rozdiel od neho sa ale pýši až trojicou elektromotorov. Jeden poháňa prednú nápravu zatiaľ čo dva umiestnené vzadu, zadnú nápravu. Kombinovaný výkon hovorí o sile 435 koní, prítomná funkcia krátkodobého Overboostu však vie zaručiť až 503 koní a 800 N.m. Akumulátory s kapacitou 95 kWh vystačia pri plnom nabití na dojazd 500 kilometrov, ďalším zaujímavým parametrom je aj údaj o akcelerácii. 4,9-metrové SUV dokáže vystreliť na stovku už za 4,5 sekundy. Na záver dodajme, že E-Tron Sportback sa do sériovej podoby pretaví už v roku 2019, kedy je očakávaný príchod na trh.

Zobraziť galériu 15