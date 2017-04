Deti, ktoré vyrastali s Hitlerom. Nemohli byť ani trošku špinavé a nacistický diktátor ich nazýval svojimi krásnymi árijskými bytosťami

Nemecká oblasť Berchtesgaden si dávno pred zrodom nacizmu žila svojím vlastným idylickým životom. Nádherná príroda v údolí obklopenom Alpami umožňovala miestnym obyvateľom využívať všetko vôkol nich naplno, ale situácia sa postupne menila od 20. rokov minulého storočia, keď si tam svoj prvý letný dom zakúpil Adolf Hitler. Nacistický diktátor po nástupe k moci dobrovoľne aj nedobrovoľne vysťahoval množstvo ľudí a zabral im pozemky, aby mohol premeniť rezidenciu Berghof na svoje sídlo a počas druhej svetovej vojny tam strávil zrejme najviac času zo všetkých miest. Ako nacistický vodca si vo svojom letnom príbytku nielenže užíval chvíle s priateľkou Evou Braunovou, ale pracoval tam aj na najrôznejších vojenských plánoch, aby sa Nemecku podarilo ovládnuť Európu. Keď však neplánoval vojenské útoky, často schádzal dole do dediny a ku jazeru, aby sa tam stretol so svojimi známymi z dediny a veľmi rád zabával aj miestne deti.

Televízie ORF a Bayerischer Rundfunk preto spojili svoje sily, vydali sa do nemeckých Álp a pokúsili sa vyhľadať deti, čiže dnes už seniorov v pokročilom veku, ktoré zažili Adolfa Hitlera a dodnes si spomínajú na to, ako si ich usadil na kolenách a čo im rozprával. 85-ročný Gerhard Bartels Hitlera stretával pravidelne, pretože jeho otec s ním slúžil v prvej svetovej vojne, a tak si malý chlapec musel dávať dobrý pozor na to, aby nebol ani len trošku zašpinený, keď mal prísť Hitler na návštevu. V tom čase tomu veľmi nechápal a chcel sa jednoducho hrať s kamarátmi, lenže jeho rodičia nástojili. Gerhard si v dokumente spomenul, ako sa raz Hitlera spýtal, aký bol jeho život, na čo mu diktátor odpovedal, že nič nie je jednoduché. Marga Bänkert sa v detstve tiež ocitla na fotografiách bok po boku s Adolfom Hitlerom a aj dnes si pamätá, ako si ju raz posadil na kolená a hovoril jej, že jeho krásne nemecké árijské dieťa. Samozrejme, malá Marga vtedy nevedela, čo to znamenalo, ale po rokoch pochopila, na čo vtedy narážal.

Celý dokumentárny film sa snažil zachytiť to, aká rozdielna situácia panovala v mnohých kútoch Európy a ako idylicky to vyzeralo pri letnom príbytku Adolfa Hitlera, kde sa deti veselo smiali a len málo ľudí si uvedomovalo, čo Hitler v skutočnosti prikazoval svojim vojakom. Idylka sa skončila až na konci apríla roku 1945, keď sa nad oblasť po prvýkrát dostal britský bombardér a zničil takmer celú rezidenciu Berghof a o zopár týždňov neskôr skazu Hitlerovho domu dokonali americkí vojaci, ktorí ho takmer celý zničili, aby sa z neho nestala modla pre preživších nacistov.